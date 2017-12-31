Трамп рассказал, что пользуется соцсетями для борьбы с "лживыми СМИ"

ВАШИНГТОН, 31 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп объяснил, что регулярно использует социальные сети не из-за большой любви к ним, а потому что это, по его мнению, является единственным способом противостоять так называемым лживым СМИ. Американский лидер написал об этом в субботу на своей странице в Twitter.

"Я использую социальные сети не потому, что я это люблю, а ввиду того, что это единственный способ бороться с очень нечестной и недобросовестной "прессой", которую сейчас частенько называют "лживые СМИ". Все чаще на сегодняшний день используются жуликоватые и несуществующие "источники". Многие статьи и материалы - это чистой воды вымысел!" - считает Трамп.

I use Social Media not because I like to, but because it is the only way to fight a VERY dishonest and unfair “press,” now often referred to as Fake News Media. Phony and non-existent “sources” are being used more often than ever. Many stories & reports a pure fiction! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 December 2017

Трамп регулярно выступает с жесткой критикой в адрес многих ведущих СМИ, в особенности телеканала CNN. Буквально на прошлой неделе президент США даже разместил в Twitter публикацию своего подписчика, смонтировавшего изображение, на котором на подошве ботинка Трампа виден логотип телеканала CNN в пятне крови. Многие журналисты сочли такую выходку хозяина Белого дома недопустимой.