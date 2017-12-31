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Трамп рассказал, что пользуется соцсетями для борьбы с "лживыми СМИ"

Международная панорама
31 декабря, 1:57 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 31, декабря. /ТАСС

По словам президента США, "все чаще на сегодняшний день используются жуликоватые и несуществующие "источники"

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS

ВАШИНГТОН, 31 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп объяснил, что регулярно использует социальные сети не из-за большой любви к ним, а потому что это, по его мнению, является единственным способом противостоять так называемым лживым СМИ. Американский лидер написал об этом в субботу на своей странице в Twitter.

"Я использую социальные сети не потому, что я это люблю, а ввиду того, что это единственный способ бороться с очень нечестной и недобросовестной "прессой", которую сейчас частенько называют "лживые СМИ". Все чаще на сегодняшний день используются жуликоватые и несуществующие "источники". Многие статьи и материалы - это чистой воды вымысел!" - считает Трамп.

Трамп регулярно выступает с жесткой критикой в адрес многих ведущих СМИ, в особенности телеканала CNN. Буквально на прошлой неделе президент США даже разместил в Twitter публикацию своего подписчика, смонтировавшего изображение, на котором на подошве ботинка Трампа виден логотип телеканала CNN в пятне крови. Многие журналисты сочли такую выходку хозяина Белого дома недопустимой.

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