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Меркель призвала Европу к сплоченности в 2018 году

Международная панорама
31 декабря, 2:05 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 31, декабря. /ТАСС

В частности, сообществу следует "защищать свои ценности" как внутри собственных границ, так и за их пределами, подчеркнула канцлер Германии

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Канцлер Германии Ангела Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель

© AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

БЕРЛИН, 31 декабря. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала в наступающем году совместно с Францией содействовать сплоченности Европейского союза и работать над решением проблем сообщества. Об этом говорится в тексте ее новогоднего обращения к населению ФРГ, которое распространила в воскресенье пресс-служба немецкого кабмина.

"Будущее Германии неразрывно связано с будущим Европы", - говорит она. По ее словам, необходимо, чтобы все 27 стран - членов ЕС проявляли сплоченность. "Этот вопрос будет решающим в ближайшие годы", - отмечает глава правительства ФРГ.

В частности, сообществу следует "защищать свои ценности" как внутри собственных границ, так и за их пределами, добавляет Меркель. По ее словам, делать это следует "солидарно и с уверенностью в своих силах".

"Речь идет о том <...> можем ли мы работать ради справедливой и экономически успешной Европы, ради защиты внешних границ и безопасности граждан", - указывает председатель правительства. "Германия и Франция хотят совместно работать в этом направлении, хотят подготовить Европу к будущему", - отмечает Меркель.

Основная часть выступления, которое в полном объеме будет траслироваться вечером 31 декабря, посвящена внутриполитической ситуации в Германии и состоянию немецкого общества. Канцлер признает, что в ФРГ есть и те, кто получает выгоду от экономического роста, и те, чьи условия жизни существенно хуже. В этом контексте Меркель пообещала в новом году "быстро сформировать стабильное правительство", чтобы искать решение насущных проблем.

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