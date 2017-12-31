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Израиль поразил пост ХАМАС в секторе Газа

Международная панорама
31 декабря, 2:07 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 31, декабря. /ТАСС

В пятницу в сторону Израиля были запущены по меньшей мере три ракеты, одна из которых попала в жилой дом

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© AP Photo/ Khalil Hamra

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 декабря. /ТАСС/. Израиль нанес в субботу вечером дополнительный удар по наблюдательному посту ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел территории еврейского государства в пятницу. Об этом говорится в поступившем в воскресенье в представительство ТАСС коммюнике пресс-службы Армии обороны Израиля.

"В ответ на запущенные в пятницу по региональным советам Шаар ха-Негев и Сдот-Негев в южной части Израиля ракеты в субботу вечером самолеты ВВС Израиля нанесли удар по принадлежащему террористическому движению ХАМАС наблюдательному посту в южной части сектора Газа", - говорится в документе. В пятницу израильские танки и самолеты также поразили две позиции ХАМАС в северной части сектора Газа в ответ на пятничный ракетный залп.

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Почему из сектора Газа опять летят ракеты

Ранее в пятницу в сторону еврейского государства с территории приморского палестинского анклава были запущены по меньшей мере три ракеты. Две из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол", еще она попала в жилой дом, причинив ущерб. "Серьезный инцидент в пятницу еще раз доказывает, что Иран, действуя через радикальные и террористические группировки, пытается ухудшить ситуацию, рискуя жизнью жителей сектора Газа, что может привести к эскалации ситуации после многих лет спокойствия, - указали в воскресенье военные. - Армия обороны Израиля считает движение ХАМАС ответственным за эту ситуацию и ее последствия".

Запуски ракет по Израилю с территории палестинского приморского анклава возобновились вслед за почти трехмесячным перерывом после того, как 6 декабря президент США Дональд Трамп распорядился начать перенос посольства США в стране из Тель-Авива в Иерусалим и признал этот город столицей еврейского государства.

В декабре по Израилю было выпущено уже более 30 ракет. Одна из них упала на детский сад в городе Сдерот, вторая разорвалась, причинив ущерб припаркованным автомобилям на одной из улиц этого города, пять были перехвачены ВВС и ПВО еврейского государства. О жертвах в результате обстрелов сообщений не поступало. На протяжении последних трех недель Армия обороны Израиля поразила в ответ около 30 военных постов и объектов ХАМАС в секторе Газа, в результате чего погибли по меньшей мере два и получили ранения около 30 палестинцев.

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Палестино-израильский конфликт Ситуация вокруг статуса Иерусалима
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