Глава МИД ФРГ заявил, что улучшение отношений РФ и США отвечало бы интересам Европы

БЕРЛИН, 31 декабря. /ТАСС/. Европа должна быть заинтересована в том, чтобы отношения Москвы и Вашингтона улучшились, это может способствовать в том числе решению конфликта вокруг КНДР. Такую точку зрения выразил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль в интервью немецкой редакционной группе Funke, которое было распространено в воскресенье.

"Именно мы в Европе должны быть заинтересованы в том, чтобы отношения между США и Россией стали лучше. В конце концов только США и Россия - при поддержке Китая - могут предотвратить распространение атомного оружия. Если отношения между Вашингтоном и Москвой останутся такими же плохими, как сейчас, то другие страны этим воспользуются. Именно поэтому наши усилия вновь сблизить американцев и русских столь велики", - сказал он.

По его мнению, решение конфликта на Корейском полуострове военным путем "стоило бы огромного количества человеческих жизней". Одновременно с этим политик предостерег мировое сообщества от бездействия в контексте КНДР. Если мировое сообщество будет просто наблюдать за действиями Пхеньяна, "то другие страны тоже последуют примеру" Северной Кореи, полагает Габриэль.