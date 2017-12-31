Трамп утверждает, что коалиция отвоевала у ИГ почти 100% территорий в Сирии и Ираке

ВАШИНГТОН, 31 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп утверждает, что почти 100% территорий в Сирии и Ираке отвоевала у террористов группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) международная коалиция во главе с Соединенными Штатами. Такую точку зрения американский лидер выразил в субботу в последнем в этом году еженедельном обращении к американцам.

"Мы добились исторических успехов в борьбе с жестокой террористической группировкой ИГ. На сегодняшний день коалиция по противостоянию ИГ отвоевала почти 100% территорий, прежде контролируемых этими подлыми террористами в Ираке и Сирии", - утверждал он, подводя итоги уходящего года.

Российские военные приступили к операции против боевиков "Исламского государства" и "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в Сирии 30 сентября 2015 года по просьбе сирийского президента. В начале декабря уходящего года президент РФ Владимир Путин сообщил о полном разгроме в стране террористической группировки "Исламское государство". 11 декабря, выступая перед военными на авиабазе Хмеймим, он отдал приказ о выводе из Сирии российских войск. При этом в стране продолжат функционировать две российские базы - Хмеймим и Тартус, а также Центр по примирению враждующих сторон.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже отмечала, что заявления американской администрации о победе США над террористами в Сирии безосновательны и нелогичны.