СМИ: Токио изучает сценарии полномасштабного военного конфликта на Корейском полуострове

ТОКИО, 31 декабря. /ТАСС/. Правительство Японии занято изучением перспектив полномасштабного военного конфликта на Корейском полуострове и тем, какие действия необходимо в этом случае будет предпринимать национальным Силам самообороны. Об этом в воскресенье сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что дискуссия по этому вопросу проходит в рамках Совета национальной безопасности при участии премьер-министра Синдзо Абэ. В частности, рассматривается вариант полномасштабной военной эскалации на Корейском полуострове, при которой Японии будет дано право на полноценное осуществление коллективной самообороны и военную поддержку американских войск, участвующих в боях с КНДР.

В качестве потенциальных сценариев развития ситуации японское правительство рассматривает неизбежное столкновение между армиями Республики Корея и КНДР, упреждающий удар США по северокорейской территории, вторжение Республики Корея в КНДР и ракетный удар Пхеньяна по японской территории. Сообщается, что в ходе последнего заседания Совета национальной безопасности страны, которое состоялось 21 декабря, было принято решение начать обсуждение возможного количества американских военных, которое будет переброшено на территорию Японии в качестве резерва в случае начала войны на Корейском полуострове.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В 2017 году КНДР провела 20 запусков баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно осуществляют в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

В 2015 году парламент принял закон, позволяющий военнослужащим впервые с окончания Второй мировой войны участвовать в боевых действиях для защиты "дружественных стран", даже если Япония при этом не подвергается нападению. Закон также разрешил подразделениям оказывать логистическую поддержку не только США, но и войскам других "дружественных стран". Круг этих государств не определен.

Совет Безопасности ООН на прошлой неделе единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенное 29 ноября новое испытание прототипа межконтинентальной баллистической ракеты. Документ вводит новые ограничения на поставки Пхеньяну сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также требует от всех стран выслать северокорейских трудовых мигрантов в течение 24 месяцев. Резолюция предусматривает и другие ограничения, касающиеся поставок в КНДР промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств, а также закупок основных северокорейских экспортных товаров.