СМИ: Япония может закупить еще несколько десятков F-35A у США

ТОКИО, 31 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны Японии приступило к рассмотрению возможности дополнительно закупить истребители пятого поколения F-35A у США. Об этом в воскресенье сообщила газета Mainichi.

Рассматривается возможность приобретения нескольких десятков этих многоцелевых самолетов. Ранее правительство страны уже приняло решение о приобретении 42 истребителей F-35, однако президент США Дональд Трамп в ходе своего визита в Японию в ноябре 2017 года дал понять, что Вашингтон ждет от Токио дополнительных закупок вооружения.

Издание отмечает, что правительство готово пойти на дополнительные закупки вооружения у США, стремясь укрепить отношения с администрацией президента Трампа и смягчить его критику по поводу торгового баланса между Токио и Вашингтоном, о дефиците которого Трамп регулярно вспоминает в укор японской стороне. По данным газеты, стоимость одного истребителя может превысить 1 млрд иен (более $8,3 млн по текущему курсу).

В ближайшее время Япония также рассчитывает приобрести у США наземные комплексы ПРО Aegis Ashore.