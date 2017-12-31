Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Япония может закупить еще несколько десятков F-35A у США

Международная панорама
31 декабря, 5:00 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 31, декабря. /ТАСС

Ранее Токио принял решение о приобретении 42 истребителей

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 31 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны Японии приступило к рассмотрению возможности дополнительно закупить истребители пятого поколения F-35A у США. Об этом в воскресенье сообщила газета Mainichi.

Смотрите также

СМИ: Япония до конца года примет решение о размещении систем ПРО Aegis Ashore

СМИ: Япония планирует оснастить свои истребители крылатыми ракетами большой дальности

СМИ: Токио изучает возможную реализацию концепции ПРО IAMD, объявленной США

Рассматривается возможность приобретения нескольких десятков этих многоцелевых самолетов. Ранее правительство страны уже приняло решение о приобретении 42 истребителей F-35, однако президент США Дональд Трамп в ходе своего визита в Японию в ноябре 2017 года дал понять, что Вашингтон ждет от Токио дополнительных закупок вооружения.

Издание отмечает, что правительство готово пойти на дополнительные закупки вооружения у США, стремясь укрепить отношения с администрацией президента Трампа и смягчить его критику по поводу торгового баланса между Токио и Вашингтоном, о дефиците которого Трамп регулярно вспоминает в укор японской стороне. По данным газеты, стоимость одного истребителя может превысить 1 млрд иен (более $8,3 млн по текущему курсу).

В ближайшее время Япония также рассчитывает приобрести у США наземные комплексы ПРО Aegis Ashore.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США Япония
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Клинцевич: Трамп войдет в историю как президент США времен побед России в Сирии
2
Прощание с актером Александром Шавриным пройдет 2 января в Театре Маяковского
3
Роспотребнадзор призвал соблюдать очередность блюд за новогодним столом
4
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
5
МОК одобрил парадную форму российских спортсменов на Игры-2018
6
Самые зрелищные военные видео 2017 года
7
ЦИК после публикации Навального пояснил, как у Памфиловой появилось 30 млн руб. в 2016 г.
Темы дня
Новости партнеров
Реклама