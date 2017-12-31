Генсек ШОС дал старт 2-му Куньминскому марафону, направленному на интеграцию организации

КУНЬМИН /Китай/, 31 декабря. /ТАСС/. Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Рашид Алимов дал в воскресенье старт Международному марафону, символизирующему солидарность членов организации в общем деле. Соревнования проходят в городе Куньмин (административный центр провинции Юньнань, Юго-Западный Китай) на берегу озера Дяньчи.

"Дружнее! Ближе! Сплоченнее!" - произнес глава организации по-китайски девиз соревнования.

Затем представители китайского руководства вместе с Алимовым выстрелами из спортивных пистолетов в воздух дали старт марафону. После этого все вместе они пробежали "марафонскую милю" - первые 100 метров, ознаменовавших начало масштабного состязания.

"У меня три чувства: первое - когда видишь половодье красок, тысячи людей из стольких стран мира, различных религий, культур и национальностей смешались в одну могучую реку, ощущение радости и счастья за это единение людей, - поделился своими впечатлениями с ТАСС генсек ШОС. - Марафон - это не просто спортивное мероприятие, это приглашение почувствовать плечо друга, вместе идти дорогой созидания".

По его словам, второе ощущение - грандиозность марафона, его масштабность, всеобъемлющий характер. "Это самое зрелищное, привлекательное и эмоциональное мероприятие в рамках ШОС. Аналогов оно не имеет, - подчеркнул Алимов. - В-третьих, это событие невозможно было провести без всех государств - членов ШОС, к тому же оно выходит за пределы ее ареала".

Во 2-м Куньминском марафоне ШОС принимают участие более 14 тыс. человек из 27 стран, в том числе Австралии, Белоруссии, Индии, Камбоджи, Канады, Кении, Киргизии, Мьянмы, Непала, Пакистана, Польши, Шри-Ланки, США, Таджикистана, Таиланда, Турции, Узбекистана, Украины, ФРГ, Эфиопии. В рамках состязаний пройдут забеги на 42, 21, 7 и 2,6 км. Самую длинную дистанцию преодолеют 1,4 тыс. бегунов, приз за 1-е место составит 20 тыс. юаней ($3 тыс.). Ожидается, что это мероприятие приведет к усилению интеграционных процессов и сплочению в рядах ШОС, окажет стимулирующее воздействие на культурно-гуманитарное развитие, будет способствовать усилению влияния на международной арене.