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Стали известны победители 2-го Куньминского марафона ШОС

Международная панорама
31 декабря, 7:19 дата обновления: 31 декабря, 7:29 UTC+3 КУНЬМИН /Китай/ 31, декабря. /ТАСС

В мужского забеге одержал победу легкоатлет из Киргизии Адилет Кыштакбеков, а в женском - гражданка КНР Чжэн Вэньжун

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© Секретариат ШОС

КУНЬМИН /Китай/, 31 декабря. /ТАСС/. Киргизский легкоатлет Адилет Кыштакбеков одержал в воскресенье победу в мужском зачете 2-го Куньминского международного марафона, проходящего в провинции Юньнань (Юго-Западный Китай) под девизом "Дружнее! Ближе! Сплоченнее!". Он пробежал 42,195 км за 2 часа 23 минуты и 21 секунду, получив главный приз соревнований, который составляет 20 тыс. юаней (около $3 тыс.). В женском зачете к финишу пришла первой китайская легкоатлетка Чжэн Вэньжун. Для преодоления дистанции в 42,195 км ей понадобилось 2 часа 50 минут и 41 секунда.

"Все прошло отлично, я превосходно себя чувствую. Было немного непривычно бежать на высокогорье, на высоте 1,8 тыс. метров, но в целом я очень доволен, все прекрасно", - рассказал Кыштакбеков в беседе с ТАСС вскоре после прихода к финишу.

Второе и третье места в мужском забеге заняли спортсмены из Китая - Ян Шаохуэй и Чэнь Гоцзюнь, преодолевшие дистанцию за 2 часа 24 минуты 15 секунд и 2 часа 26 минут 15 секунд соответственно. Второе место в женском зачете досталось бегунье из Китая Чжан Цзинся, которая завершила марафон с показателем 2 часа 52 минуты 57 секунд. Третьей к финишу пришла гражданка Белоруссии Ольга Каминская - ее результат составил 2 часа 59 минут 10 секунд.

Во 2-м Куньминском марафоне ШОС принимают участие более 14 тыс. человек из 27 стран мира, в том числе Австралии, Белоруссии, Индии, Камбоджи, Канады, Кении, Киргизии, Китая, Мьянмы, Непала, Пакистана, Польши, Шри-Ланки, США, Таджикистана, Таиланда, Турции, Узбекистана, Украины, ФРГ, Эфиопии. В рамках состязаний пройдут забеги на 42, 21, 7 и 2,6 км. Самую длинную дистанцию преодолеют 1,4 тыс. бегунов, приз за 1-е место составит 20 тыс. юаней ($3 тыс.). Ожидается, что это мероприятие приведет к усилению интеграционных процессов и сплочению в рядах ШОС, окажет стимулирующее воздействие на культурно-гуманитарное развитие стран - участниц организации, будет способствовать усилению их влияния на международной арене.

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