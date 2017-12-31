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Премьеры России и Китая высоко оценили развитие двустороннего сотрудничества

Международная панорама
31 декабря, 11:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, декабря. /ТАСС

По словам Дмитрия Медведева, китайско-российское всестороннее стратегическое партнерство находится на беспрецедентно высоком уровне

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МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Премьер Государственного совета Китая Ли Кэцян и премьер-министр России Дмитрий Медведев обменялись в воскресенье поздравительными посланиями по случаю Нового года, в которых высоко оценили развитие двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

Ли Кэцян отметил, что в ноябре главы правительств двух стран провели встречу, в результате которой был достигнут важный консенсус по содействию всестороннему сотрудничеству.

Дмитрий Медведев, в свою очередь, заявил, что китайско-российское всестороннее стратегическое партнерство находится на беспрецедентно высоком уровне, а крупные проекты находятся в процессе постепенной реализации.

Ранее поздравлениями обменялись председатель КНР, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин и глава РФ Владимир Путин.

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Персоны
Ли Кэцян Си Цзиньпин Путин, Владимир Владимирович Медведев, Дмитрий Анатольевич
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