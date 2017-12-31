В Китае завершился второй Куньминский марафон ШОС

КУНЬМИН /Китай/, 31 декабря. /ТАСС/. Организаторы 2-го Куньминского международного марафона Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в провинции Юньнань в воскресенье наградили медалями и денежными призами победителей соревнования. В церемонии принял участие генсек Рашид Алимов, собственноручно вручивший самым быстрым спортсменам поощрительные призы.

Энергичный старт

Марафон начался ровно в 09:00 (04:00 мск) по местному времени. После культурно-развлекательных представлений глава ШОС, дипломаты стран - наблюдателей организации и представители администрации провинции Юньнань, а также города Куньмин вышли на огромный церемониальный помост и разом выстрелили из спортивных пистолетов в воздух. Перед этим Рашид Алимов отдал бегунам команду приготовиться к старту, произнеся через громкоговоритель официальный девиз марафона "Дружнее! Ближе! Сплоченнее!"

Организаторы мероприятия проявили солидарность со спортсменами, пробежав первые сто метров. Вместе с ними стартовал восьмилетний внук генсека Фариз, который прошел одну из коротких трасс.

Энергия спорта

"Это самое зрелищное, привлекательное и эмоциональное мероприятие в рамках нашей организации. Аналогов оно не имеет, и вы это видите, - прокомментировал в беседе с ТАСС состязание Алимов. - Словосочетание ШОС сегодня звучит тысячу раз: по телевидению, радио, из уст ведущего мероприятия, все участники в едином порыве произносят это слово. Значит, оно их объединяет, а наша организация - объединительная сила, то, что нужно людям".

По его словам, на Куньминском марафоне "происходит объединение энергий спортивного и шанхайского духа". "Это проявляется в величии и силе человеческого духа", - подчеркнул глава организации. Безопасность спортсменов охраняли более 12 тыс. сотрудников служб безопасности и органов правопорядка.

В ходе двухчасового соревнования Алимов рассказал в беседе с ТАСС о планах ШОС на 2018 год, сообщил о проведении в начале июня саммита Совета глав государств (СГГ) ШОС в Циндао (провинция Шаньдун).

"Заседание СГГ состоится в начале июня по приглашению китайской стороны, председательствующей в ШОС. Будут участвовать восемь стран: Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан, - заявил он. - Обсуждаться будут практически все направления - это вопросы безопасности, экономики и культурно-гуманитарного сотрудничества".

Победители марафона

Победу в мужском зачете марафона одержал киргизский атлет Адилет Кыштакбеков, пробежавший 42,195 км за 2 часа 23 минуты и 21 секунду.

"Марафон я бегу первый раз, но занимаюсь бегом уже 10 лет, а прежде в основном бегал 1,5 км, 5 км и 10 км, - рассказал он ТАСС. - На этот раз ощущение получил превосходное. Трасса тоже нормальная, но здесь высокогорье, поэтому было потяжелее, а так нормально - сейчас самочувствие очень хорошее".

У его спортивного наставника, тренера сборной Киргизии Виктора Борисова имеются большие планы. "Мы будем стараться готовиться на Олимпиаду - 2020 в Японии", - заявил победитель. Второе и третье места заняли спортсмены из Китая Ян Шаохуэй и Чэнь Гоцзюнь, преодолевшие дистанцию за 2 часа 24 минуты 15 секунд и 2 часа 26 минут 15 секунд соответственно.

В женском марафонском забеге первой пришла к финишу гражданка КНР Чжэн Вэньжун с результатом 2 часа 50 минут и 41 секунда. Второе место тоже досталось бегунье из Китая Чжан Цзинся, которая завершила марафон с показателем 2 часа 52 минуты 57 секунд. Третьей к финишу пришла гражданка Белоруссии Ольга Каминская (2 часа 59 минут 10 секунд).

"Я чувствую себя хорошо и удовлетворена, что все закончено, очень этому рада. Хотела бы поздравить всех с наступающим Новым годом, - поделилась своими впечатлениями девушка. - Что касается планов на следующий год: если даст Бог, то приеду сюда опять, для этого буду тренироваться, выступать на соревнованиях, улучшать свой результат".

Первые в полумарафоне

Первыми в полумарафоне среди мужчин пришел эфиопец Идао Ильма Гурара, преодолевший 21,97 км за 1 час 6 минут 51 секунду.

"Результат был нормальным, я им вполне удовлетворен, но было очень холодно. Честно говоря, прежде я пробегал эту дистанцию быстрее где-то на четыре минуты", - рассказал он в беседе с ТАСС.

Второе и третье место на этой трассе выиграли жители Китая - Чжу Жэньсюэ (1 час 7 минут 11 секунд) и Ту Вэньцзи (1 час 9 минут 32 секунды).

Среди женщин в полумарафоне все три первых места заняли китаянки - Чжан Дэшунь (1 час 15 минут 21 секунда), Пань Иньли (1 час 18 минут 28 секунд) и Лун Шэннань (1 час 22 минуты 36 секунд).

Масштабы и замысел мероприятия

Во 2-м Куньминском марафоне ШОС приняли участие более 14 тыс. человек из 27 стран мира, в том числе Австралии, Белоруссии, Индии, Камбоджи, Канады, Кении, Киргизии, Китая, Мьянмы, Непала, Пакистана, Польши, Шри-Ланки, США, Таджикистана, Таиланда, Турции, Узбекистана, Украины, ФРГ, Эфиопии. В рамках состязаний прошли забеги на 42, 21, 7 и 2,6 км.

Самую длинную дистанцию преодолели 1,4 тыс. бегунов, приз за 1-е место составил 20 тыс. юаней ($3 тыс.). Цель этого мероприятия - усилить интеграционные процессы, сплотить ряды ШОС, оказать стимулирующее воздействие на культурно-гуманитарное развитие стран - участниц организации, усилить их влияние на международной арене.