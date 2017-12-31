ПРАГА, 31 декабря. /ТАСС/. Первый чехословацкий космонавт, Герой СССР и ЧССР Владимир Ремек покидает пост посла Чехии в России. Об этом сообщило в воскресенье информационное агентство CTK.

Он занимал этот пост в течение последних четырех лет. Его возможным приемником называют дипломата Витезслава Пивоньку.

Витезслав Пивонька с 2014 года возглавляет посольство Чехии в Азербайджане и из Баку вскоре должен переехать в Москву. Как сообщали ранее местные СМИ, Владимир Ремек, которому в 2018 года исполнится 70 лет, выходит в отставку по собственной инициативе, так как желает больше времени проводить с семьей на родине.