Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Владимир Ремек покидает пост посла Чехии в России

Международная панорама
31 декабря, 11:52 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 31, декабря. /ТАСС

Его возможным преемником может стать Витезслав Пивонька

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПРАГА, 31 декабря. /ТАСС/. Первый чехословацкий космонавт, Герой СССР и ЧССР Владимир Ремек покидает пост посла Чехии в России. Об этом сообщило в воскресенье информационное агентство CTK.

Он занимал этот пост в течение последних четырех лет. Его возможным приемником называют дипломата Витезслава Пивоньку.

Витезслав Пивонька с 2014 года возглавляет посольство Чехии в Азербайджане и из Баку вскоре должен переехать в Москву. Как сообщали ранее местные СМИ, Владимир Ремек, которому в 2018 года исполнится 70 лет, выходит в отставку по собственной инициативе, так как желает больше времени проводить с семьей на родине.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Чехия Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Клинцевич: Трамп войдет в историю как президент США времен побед России в Сирии
2
Прощание с актером Александром Шавриным пройдет 2 января в Театре Маяковского
3
Роспотребнадзор призвал соблюдать очередность блюд за новогодним столом
4
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
5
МОК одобрил парадную форму российских спортсменов на Игры-2018
6
Самые зрелищные военные видео 2017 года
7
ЦИК после публикации Навального пояснил, как у Памфиловой появилось 30 млн руб. в 2016 г.
Темы дня
Новости партнеров
Реклама