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Президент и премьер Индии поздравили Путина с Новым годом и пожелали успеха на выборах

Международная панорама
31 декабря, 13:53 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ НЬЮ-ДЕЛИ 31, декабря. /ТАСС

Политики выразили надежду на дальнейшее укрепление отношений между странами

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НЬЮ-ДЕЛИ, 31 декабря. /ТАСС/. Президент и премьер-министр Индии направили свои поздравительные телеграммы президенту России Владимиру Путину, в которых они выразили свою уверенность в дальнейшем укреплении и развитии отношений между двумя странами и пожелали главе российского государства успеха на предстоящих выборах. Тексты сообщений в канун Нового года в воскресенье поступили в посольство РФ в Индии.

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"Особо привилегированное стратегическое партнерство между Индией и Россией охватывает все сферы сотрудничества и служит интересам обеих наших стран, - отмечается в телеграмме премьер-министра Индии Нарендры Моди. - Мы адаптируем его к различным этапам нашего национального развития и изменяющимся реалиям международной обстановки на благо обоих народов".

В своем послании он также отметил, что 2017 год предоставил несколько возможностей для прямого общения лидеров двух стран. "Я с удовольствием вспоминаю июньский визит в Санкт-Петербург, - отмечает Моди. - Пользуясь возможностью, хочу пожелать Вам доброго здоровья, счастья и благополучия. Также хотел бы передать мои личные наилучшие пожелания Вам к президентским выборам в Российской Федерации в марте 2018 года", - заключил премьер-министр Индии.

Президент Индии Рам Натх Ковинд в своей поздравительной телеграмме Владимиру Путину напомнил о том, что 2017 год был связан с празднованием 70-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Он заявил, что "в предстоящий период двусторонние отношения будут дальше крепнуть и развиваться" и пожелал "продолжения прогресса и процветания дружественному народу Российской Федерации". "Я уверен, что наше особо привилегированное стратегическое партнерство будет и дальше крепнуть в предстоящие годы и вносить позитивный вклад в продвижение национальных интересов обеих стран и в обеспечение более мирного и справедливого миропорядка", - подчеркнул Ковинд.

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Персоны
Моди, Нарендра Ковинд, Рам Натх Путин, Владимир Владимирович
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