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Times: Лондон присоединится к созданию доктрины сдерживания кибератак

Международная панорама
31 декабря, 14:18 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 31, декабря. /ТАСС

Планируется создать доктрину в стиле времен холодной войны

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ЛОНДОН, 31 декабря. /ТАСС/. Великобритания примет участие в создании доктрины сдерживания кибератак. Об этом сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на заместителя министра внутренних дел королевства Бена Уоллеса, курирующего вопросы безопасности.

Издание сообщило, что Соединенное Королевство объединит усилия со своими западными союзниками, чтобы создать доктрину сдерживания в стиле времен холодной войны, провозгласив, что кибератака на одного [из союзников] является нападением на всех.

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"Действия имеют последствия. Нам нужно четко дать понять Северной Корее, которая участвовала в совершении киберпреступлений, и России, которая противодействует национальным интересам Великобритании, что такие вещи не могут оставаться безнаказанными", - подчеркнул замглавы британского МВД.

В нынешнем месяце Великобритания официально возложила на КНДР ответственность за масштабную кибератаку с использованием вируса-вымогателя WannaCry, который 12 мая поразил многие компьютеры с операционной системой Windows в 74 странах. По всему миру было совершено 45 тыс. кибернападений с использованием WannaCry, причем наибольшее число атак было зафиксировано в России.

В последние месяцы в адрес РФ не раз раздавались обвинения во вмешательстве в избирательные кампании в других странах, самым ярким примером которого стало начатое в Америке расследование по поводу влияния, которое Москва якобы оказала на президентскую кампанию в США. В России в ответ на это последовательно заявляли, что оснований для обвинений РФ во вмешательстве в выборы в США и в ряде европейских стран отсутствуют и ни единого доказательства на этот счет предоставлено не было.

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