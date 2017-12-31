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СМИ: в Стамбуле задержали 20 боевиков ИГ, планировавших нападения на Новый год

Международная панорама
31 декабря, 14:31 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 31, декабря. /ТАСС

Часть террористов, по данным агентства, оказались иностранцами

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АНКАРА, 31 декабря. /ТАСС/. Силы безопасности Турции задержали 20 боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), которые планировали совершить теракты во время празднования Нового года. Об этом сообщило в воскресенье агентство Anadolu.

По его данным, экстремисты были схвачены силовиками в Стамбуле, часть из них - иностранцы.

1 декабря в Стамбуле были задержаны более 60 человек по подозрению в связях с ИГ, а в начале ноября Главное управление безопасности Турции сообщило о задержании 283 человек по подозрению в причастности к группировке. Тогда в рамках проведенных спецопераций у подозреваемых обнаружили 66 самодельных взрывных устройств.

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