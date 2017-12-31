Во время антиправительственной демонстрации в Иране погибли два человека

ТАСС, 31 декабря. Двое протестующих погибли в субботу во время антиправительственной демонстрации в городе Доруд в иранской провинции Лурестан. Полиция к их гибели не причастна, заявил в воскресенье в интервью иранскому телевидению заместитель губернатора провинции Хабиболла Ходжастепур.

"Ожесточенные столкновения произошли во время незаконной демонстрации в Доруде в субботу, и, к сожалению, два человека погибли", - цитирует агентство Reuters Ходжастепура. "Полицейские и сотрудники сил безопасности не стреляли. Мы нашли доказательства причастности к этим столкновениям врагов революции, такфиристов (радикальных исламистов - прим. ТАСС) и иностранных агентов", - подчеркнул он.

По данным телеканала Al Jazeera акции протеста начались 28 декабря во втором по численности городе Ирана Мешхеде. Участники манифестации, отмечал телеканал, вышли на улицы, протестуя против роста цен. Как отмечает агентство France-Presse, протесты продолжились 30 и 31 декабря.