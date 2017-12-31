МТБЮ не удалось выяснить, как отставной генерал Праляк получил яд

ГААГА, 31 декабря. /ТАСС/. Внутреннее расследование Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) не смогло установить, каким образом отставной генерал хорватской армии Слободан Праляк получил в свое распоряжение яд. Об этом говорится в распространенном 31 декабря заявлении верховного судьи Гамбии Хассана Джаллоу, возглавлявшего данное расследование.

В своем заключении он подчеркнул невозможность сказать с уверенностью, как Праляк получил яд. "Продолжающееся расследование, проводимое голландскими властями, может пролить на это свет, - отметил судья. - Однако важно отметить, что ни персонал МТБЮ, ни представители следственного изолятора ООН в Гааге не располагали никакими указаниями на то, что у Праляка есть яд. В противном случае ими были бы приняты дополнительные меры для его обнаружения".

"Цианистый калий (принятый Праляком яд - прим. ТАСС) может быть транспортирован в виде порошка или растворен в воде, а смертельная доза составляет всего 200-300 мг, что эквивалентно размеру одной таблетки", - указал судья. Поэтому даже если бы дополнительные меры были приняты, "природа и количество яда были такими, что его можно было не обнаружить даже при самых тщательных проверках тюремной камеры и обысков заключенного", подчеркнул Джаллоу. Судья также напомнил о так называемых правилах Нельсона Манделы, которые предусматривают проведение обысков таким образом, чтобы обыскивающие с уважением относились к достоинству обыскиваемого и не нарушали его право на частную жизнь, а также соблюдали принципы пропорциональности, законности и необходимости.

Вместе с тем Джаллоу предложил тщательнее обыскивать посетителей и заключенных, а также организовать специальные подготовительные курсы для охранников. Кроме того, судья предложил ввести 30-минутную задержку трансляции при оглашении приговоров и рекомендовал продолжать при необходимости оказывать медицинскую и психологическую помощь заключенным и персоналу центра содержания заключенных ООН, вовлеченных в события 29 ноября.

Также внутреннее расследование обстоятельств смерти экс-генерала хорватской армии Слободана Праляка не показало необходимости внесения изменений в правила и положения МТБЮ.

"МТБЮ 1 декабря инициировал независимое изучение обстоятельств гибели Праляка, которое возглавил верховный судья Гамбии, бывший обвинитель Международного уголовного трибунала по Руанде и Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов Хассан Джаллоу, - напомнили в пресс-службе. - Расследование завершилось 29 декабря, а его результаты были переданы секретариату трибунала и заинтересованным подразделениям в ООН. В дополнение к проводимому голландской стороной расследованию, направленному на установление наличия преступных действий, данное расследование было сконцентрировано на оценке соответствующих существующих порядков, а также разработке рекомендаций, которые могут помочь другим судам в будущем".

По его результатам Джаллоу "не нашел каких-либо пробелов или изъянов в правовой системе МТБЮ относительно содержания заключенных в следственном изоляторе ООН и внутри МТБЮ". С учетом этого судья заявил об отсутствии "необходимости внесения изменений в правила и положения" инстанции.

Генерал Праляк принял цианистый калий прямо во время последних слушаний в МТБЮ 29 ноября, услышав решение апелляционной палаты оставить в силе приговор, предусматривавший 20 лет тюремного заключения.