Зарубежные пранкеры не менее 6 раз в 2017 году разыграли представителей администрации США

ВАШИНГТОН, 31 декабря. /ТАСС/. Зарубежные телефонные и интернет-пранкеры по меньшей мере шесть раз за 2017 год разыграли представителей американской администрации, в том числе из ближайшего окружения президента США Дональда Трампа. Наиболее примечательные случаи привело 31 декабря издание Washington Examiner.

В Белом доме

Так, например, помощник президента США Дональда Трампа по вопросам внутренней безопасности Том Боссерт в июле 2017 года был разыгран пранкером, известным под никнеймом @SINON_REBORN. Последний, представившись зятем главы государства Джаредом Кушнером, в электронной переписке позвал Боссерта на вечеринку, а тот не только не смог отказаться, но и дал шутнику адрес своей личной электронной почты.

"Том, мы устраиваем что-то вроде званого вечера ближе к концу августа. Будет здорово, если ты сможешь присоединиться - обещаю, что еда будет по меньшей мере такой же прекрасной, как мы пробовали в Ираке", - написал псевдо-Кушнер. "Спасибо, Джаред. С такими заверениями я отказаться просто не могу; если что, вот моя личная электронная почта", - ответил Боссерт.

В другой раз тот же самый пранкер разыграл бывшего директора по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи, который продержался на этом посту всего 10 дней. Издание обратило внимание, что именно в течение этого срока его и успели разыграть, причем дважды. Один раз балагур представился бывшим руководителем аппарата сотрудников Белого дома Райнсом Прибэсом, с которым у Скарамуччи были крайне напряженные отношения, а в другой раз на тот момент кандидатом на пост посла США в РФ Джоном Хантсманом. В обоих случаях у Скарамуччи интересовались перестановками в Белом доме, оба раза он отвечал серьезно.

Еще один случай произошел с юрисконсультом Кушнера Эббом Лоуеллом, которого разыграл по электронной почте пранкер из Великобритании. Зять Трампа попросил Лоуелла удалить из его личного почтового ящика некий "контент для взрослых", который ему якобы прислал другой "представитель Белого дома". Юрист до последнего не раскусил шутника и беседовал с ним, советовав представившемуся Кушнером человеку "не удалять и никому не отсылать" письмо, дабы не влипнуть в проблемы.

Из России с любовью

Еще два розыгрыша устроили российские телефонные хулиганы, известные как "Вован" и "Лексус". Они позвонили в этом году министру энергетики Рику Перри, а также постоянному представителю США при ООН Никки Хейли.

Перри убедили в том, что он беседует с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и обсудили с главой минэнерго такие вопросы, как участие американских компаний в добыче нефти и газа на Украине, выход США из Парижского соглашения по климату, а также новое биотопливо, которое якобы представляет собой смесь самогона и свиной мочи. Перри заявил, что хотел бы получить больше информации по этому поводу.

У Хейли российские энтузиасты хотели получить комментарий относительно ситуации в вымышленной азиатской стране Биномо и якобы имевшего место вмешательства России в выборы в этом "государстве". "Да, абсолютно, они это сделали. Мы очень внимательно следили за этим, и я думаю, что мы будем продолжать отслеживать ситуацию, поскольку нас волнуют вопросы, которые продолжают развиваться в регионе Южно-Китайского моря", - сказала постпред.

Официальный представитель Хейли Джон Дегори позднее отказался подтвердить достоверность записи разговора, однако и не опроверг эпизод.