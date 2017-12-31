Хейли: США надеются, что в Иране восторжествуют свобода и права человека

ООН, 31 декабря. /ТАСС/. Иранское правительство проходит проверку у своих же граждан, и США надеются, что в стране восторжествуют свобода и права человека. Об этом заявила в субботу постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли, комментируя акции протеста в Исламской Республике.

"В новом году наши надежды и молитвы связаны с миллионами людей, которые ужасно страдают от деспотических правительств в Северной Корее, Венесуэле, на Кубе и особенно в Иране, где долгое время находившийся под репрессиями иранский народ обретает свой голос. Иранское правительство испытывают его же граждане. Мы молимся за то, чтобы в конечном итоге взяли верх свобода и права человека", - говорится в письменном заявлении Хейли, распространенном американским постпредством.

По данным телеканала Al Jazeera, акции протеста начались в четверг во втором по численности городе страны Мешхеде. Участники манифестации вышли на улицы, протестуя против роста цен. Демонстрации впоследствии продолжились и охватили и другие населенные пункты.

Ранее заместитель губернатора иранской провинции Лурестан Хабиболла Ходжастепур сообщил, что 30 декабря во время несанкционированной антиправительственной демонстрации в городе Доруд погибли два человека. По его словам, стражи порядка к гибели протестующих не причастны.

Председатель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Камаль Дехкан Фирузабади ранее заявил, что законодательный орган в связи с охватившими страну акциями протеста соберется 1 января на экстренное заседание.