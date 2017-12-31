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Президент Ирана признал право граждан на протест, если он не перерастает в насилие

Международная панорама
31 декабря 2017, 20:43 дата обновления: 31 декабря 2017, 21:19 UTC+3

Хасан Роухани также раскритиковал слова американского лидера Дональда Трампа, который назвал закономерным выход на улицы участников массовых акций протеста

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Президент Ирана Хасан Роухани

Президент Ирана Хасан Роухани

© Iranian Presidency Office via AP

ТАСС, 31 декабря. Президент Ирана Хасан Роухани прокомментировал в воскресенье вечером демонстрации, охватившие страну в последние дни. Политик признал право граждан на протест, но только если он не перерастает в насилие. Слова главы государства передал телеканал Press TV.

"Протест и критика - конституционные права граждан, если они отличны от насилия и нанесения ущерба общественной собственности", - цитирует телеканал Роухани, чье высказывание стало первой реакцией официальных лиц Ирана на беспорядки.

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Во время антиправительственной демонстрации в Иране погибли два человека

Агентство ISNA добавляет, что президент подверг критике слова американского лидера Дональда Трампа, который назвал закономерным выход на улицы участников массовых акций протеста в Иране. "Те, кто называют иранцев террористами, не могут рассчитывать на симпатии нашей нации. Иранцы понимают чувствительную ситуацию в стране и регионе и будут действовать, исходя из национальных интересов", - привело агентство слова президента.

Акции протеста в Иране, по данным телеканала Al Jazeera, начались 28 декабря во втором по численности городе страны Мешхеде. Участники манифестации вышли на улицы, протестуя против роста цен. Впоследствии протесты охватили и другие населенные пункты республики.

Ранее замубернатора провинции Лурестан Хабиболла Ходжастепур сообщил, что 30 декабря во время несанкционированной антиправительственной демонстрации в городе Доруд погибли два человека. По его словам, стражи порядка к гибели протестующих непричастны. По данным агентства Reuters, в Иране из-за протестов временно заблокировали доступ к соцсети Instagram и мессенджеру Telegram.

Председатель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Камаль Дехкан Фирузабади ранее заявил, что законодательный орган в связи с охватившими страну акциями протеста соберется 1 января на экстренное заседание.

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