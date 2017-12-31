Президент Ирана признал право граждан на протест, если он не перерастает в насилие

ТАСС, 31 декабря. Президент Ирана Хасан Роухани прокомментировал в воскресенье вечером демонстрации, охватившие страну в последние дни. Политик признал право граждан на протест, но только если он не перерастает в насилие. Слова главы государства передал телеканал Press TV.

"Протест и критика - конституционные права граждан, если они отличны от насилия и нанесения ущерба общественной собственности", - цитирует телеканал Роухани, чье высказывание стало первой реакцией официальных лиц Ирана на беспорядки.

Агентство ISNA добавляет, что президент подверг критике слова американского лидера Дональда Трампа, который назвал закономерным выход на улицы участников массовых акций протеста в Иране. "Те, кто называют иранцев террористами, не могут рассчитывать на симпатии нашей нации. Иранцы понимают чувствительную ситуацию в стране и регионе и будут действовать, исходя из национальных интересов", - привело агентство слова президента.

Акции протеста в Иране, по данным телеканала Al Jazeera, начались 28 декабря во втором по численности городе страны Мешхеде. Участники манифестации вышли на улицы, протестуя против роста цен. Впоследствии протесты охватили и другие населенные пункты республики.

Ранее замубернатора провинции Лурестан Хабиболла Ходжастепур сообщил, что 30 декабря во время несанкционированной антиправительственной демонстрации в городе Доруд погибли два человека. По его словам, стражи порядка к гибели протестующих непричастны. По данным агентства Reuters, в Иране из-за протестов временно заблокировали доступ к соцсети Instagram и мессенджеру Telegram.

Председатель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Камаль Дехкан Фирузабади ранее заявил, что законодательный орган в связи с охватившими страну акциями протеста соберется 1 января на экстренное заседание.