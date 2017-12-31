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Вучич: в 2018 году Белград будет активно сотрудничать с Москвой и Пекином

Международная панорама
31 декабря 2017, 22:49 UTC+3 БЕЛГРАД БЕЛГРАД 31, декабря. /ТАСС

Президент Сербии также заявил, что новый год станет для страны и годом ускоренной европейской интеграции

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Александр Вучич

Александр Вучич

© REUTERS/Bernadett Szabo

БЕЛГРАД, 31 декабря. /ТАСС/. Наступающий год ознаменуется для Сербии успешным всесторонним сотрудничеством с Россией и Китаем. Об этом заявил в воскресенье в новогоднем телеобращении к гражданам президент республики Александар Вучич.

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"2018-й должен стать годом ускоренной европейской интеграции для нашей страны, а также годом успешного и всестороннего сотрудничества с Российской Федерацией и Китаем", - сказал он.

Сербский лидер также сообщил о победе над госдолгом, сокращении безработицы, создании новых рабочих мест и строительстве автодорог.

Внешнеполитический курс Сербии предусматривает вступление в Евросоюз при сохранении дружественных отношений с РФ и КНР и развитии связей с США. Белград намерен сохранять военный нейтралитет, отказываясь от вступления в НАТО и другие блоки. Такая позиция вызывает возражения в Брюсселе. В частности, Сербии неоднократно давали понять, что евроинтеграция возможна лишь при выполнении двух условий - признания независимости Косово и прекращения дружбы с РФ, в том числе закрытия Российско-сербского гуманитарного центра в Нише.

Тем не менее, как заявил ранее в интервью ТАСС Вучич, Белград, несмотря на свой европейский курс, не откажется от традиционных связей с Москвой.

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