Вучич: в 2018 году Белград будет активно сотрудничать с Москвой и Пекином

БЕЛГРАД, 31 декабря. /ТАСС/. Наступающий год ознаменуется для Сербии успешным всесторонним сотрудничеством с Россией и Китаем. Об этом заявил в воскресенье в новогоднем телеобращении к гражданам президент республики Александар Вучич.

"2018-й должен стать годом ускоренной европейской интеграции для нашей страны, а также годом успешного и всестороннего сотрудничества с Российской Федерацией и Китаем", - сказал он.

Сербский лидер также сообщил о победе над госдолгом, сокращении безработицы, создании новых рабочих мест и строительстве автодорог.

Внешнеполитический курс Сербии предусматривает вступление в Евросоюз при сохранении дружественных отношений с РФ и КНР и развитии связей с США. Белград намерен сохранять военный нейтралитет, отказываясь от вступления в НАТО и другие блоки. Такая позиция вызывает возражения в Брюсселе. В частности, Сербии неоднократно давали понять, что евроинтеграция возможна лишь при выполнении двух условий - признания независимости Косово и прекращения дружбы с РФ, в том числе закрытия Российско-сербского гуманитарного центра в Нише.

Тем не менее, как заявил ранее в интервью ТАСС Вучич, Белград, несмотря на свой европейский курс, не откажется от традиционных связей с Москвой.