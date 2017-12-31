Макрон назвал 2018 год решающим для развития Евросоюза и борьбы с терроризмом

ПАРИЖ, 31 декабря. /ТАСС/. Наступающий 2018 год станет решающим для развития Евросоюза, а также в плане борьбы с терроризмом. Об этом заявил в воскресенье вечером президент Франции Эмманюэль Макрон в обращении к народу, которое транслировалось по всем основным телеканалам страны. Это было первое новогоднее поздравление главы республики, который был избран на этот пост в уходящем году.

"На европейском уровне 2018 год станет решающим. Я полностью вовлечен в эту борьбу, поскольку глубоко убежден, что Европа хороша для Франции, что Франция не сможет добиться успеха без Европы, которая сама была бы более сильной", - сказал он.

Обращаясь напрямую к жителям других стран ЕС, французский президент призвал всех сторонников единой Европы в предстоящем году мобилизовать свои усилия, чтобы придать европейскому проекту новый импульс. "Дорогие мои европейские сограждане, 2018 год - это совершенно особенный год, и вы мне понадобитесь. Я желаю, чтобы на гражданских голосованиях [в своих странах] вы могли бы высказать свое мнение, за несколько месяцев до выборов в Европарламент сказать, что вы хотите увидеть в Евросоюзе, чтобы позволить вашим правительствам обрисовать большой проект. Нам нужно вернуть целеустремленность Европе, обрести более суверенную, более единую, более демократичную Европу, поскольку это хорошо для наших народов", - подчеркнул Макрон.

По словам французского лидера, Евросоюз со своими экономическим, социальным и научным потенциалом "вполне способен стать силой, которая может быть на равных с Китаем и США и будет отстаивать свои собственные ценности, которые определили общую историю" европейских стран. "Я нуждаюсь в вас, чтобы совершить этот европейский рывок, и мне нужно, чтобы все вместе мы не уступили ничего ни националистам, ни скептикам", - заявил он.

При этом Макрон особо отметил, что основой Евросоюза останется франко-германский тандем, хотя Франция продолжит активный диалог и с другими странами ЕС. "Со своей стороны я продолжу работать с каждым из наших европейских партнеров и, в особенности, с Германией. Тесная связь с нашими германскими друзьями - это необходимое условие для любого прогресса Европы. Эта связь не исключает диалога с остальными европейцами, но она то, с чего все начинается", - убежден глав республики.

Борьба с терроризмом

Еще одним приоритетом Франции на предстоящий год Макрон назвал борьбу с радикальным исламизмом. "На международном уровне, - заявил он, - нам предстоит в первую очередь вести борьбу по нескольким направлениям и предпринимать решительные действия. Это - борьба с исламистским терроризмом на Ближнем Востоке, в Сахеле и на нашей национальной территории".

В связи с этим президент пожелал "сказать отдельное слово" о французских военнослужащих, "которые и в этот вечер находятся на полях сражений". "Я помню об их товарищах, павших в этом году. Мы победим в этой битве против терроризма", - заверил Макрон.

Одновременно, подчеркнул глава республики, Франция будет стараться "добиться мира на международном уровне". "Работа в этом направлении совершенно необходима для нашей безопасности, а также является нашей глобальной миссией. Эта работа заключается в том, чтобы гарантировать стабильность государств и обеспечить защиту всех меньшинств. Это мы сделали в Ливане, это то, что мы делаем сейчас в Сахеле, и это мы продолжим делать в Сирии, на Ближнем Востоке, а также в Африке, это - азбука мира и надежды, которую сегодня на многих континентах нам нужно изобрести заново", - сказал Макрон.