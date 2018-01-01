ЮАР с 1 января принимает эстафету председательства в БРИКС

ПРЕТОРИЯ/МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Председательство в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) с 1 января переходит к Южно-Африканской Республике. Соответствующее решение было принято на последнем саммите объединения в Сямэне в сентябре 2017 года.

У ЮАР повестки председательства пока нет

В беседе с корреспондентом ТАСС вице-президент Нового банка развития БРИКС Лесли Маасдорп заявил, что правительство ЮАР пока еще не выработало задачи и повестку своего председательства в этом интеграционном объединении. "Задержку в расстановке приоритетов южноафриканской стороной можно объяснить тем, что весь конец 2017 года внимание страны и политической элиты было сосредоточено на общенациональном съезде правящей партии "Африканский национальный конгресс", где в острой конкурентной борьбе новым лидером был избран действующий вице-президент Сирил Рамапоса", - отметил он.

Об основных направлениях политики ЮАР в отношениях с партнерами по клубу, которые должны определить ее повестку на совместных мероприятиях 2018 года, можно судить на основании выступления президента Джейкоба Зумы на специальной сессии делового совета БРИКС, состоявшегося в сентябре 2017 года во время IX саммита в Сямэне. Основными задачами участия страны в данном формате тогда были обозначены содействие экономическому развитию и росту, увеличение объемов торговли и привлечение инвестиций в производственные сектора южноафриканской экономики. На инвестиции в промышленность при этом возлагаются особые надежды, поскольку, по замыслу правительства, они должны дать новый толчок развитию программам "черного предпринимательства" и "черной индустриализации" и в конечном итоге оказать властям содействие в выполнении главной декларируемой ими миссии - создании новых рабочих мест, сокращении бедности и социального неравенства.

В ходе своего обращения к участникам совета Зума с удовлетворением отметил быстрый рост объемов торговли ЮАР со странами БРИКС после своего вступления в объединение. В то же время структура товарооборота, по его мнению, "остается несправедливой", так как большую часть экспорта страны по-прежнему составляет сырье, а не товары конечного потребления. В связи с этим он призвал потенциальных инвесторов из стран БРИКС обращать большее внимание на финансирование проектов по развитию инфраструктуры, энергетики, транспорта, систем водоснабжения, а также предприятий агропромышленного комплекса, предлагая им активнее сотрудничать с предприятиями, принадлежащими новому поколению чернокожих собственников.

Урегулирование конфликтов в Африке

Среди политических задач, которые Претория будет стараться реализовать в год своего председательства в "пятерке", старший научный сотрудник Института международных отношений ЮАР Сирил Принслу выделяет выработку общего подхода к проблеме поддержания мира и безопасности. Он считает, что в Претории осознают необходимость достижения консенсуса стран глобального Юга по вопросам осуществления миротворческих операций в зонах конфликтов и посредничества в их разрешении. Эти проекты прямо отвечают национальным интересам ЮАР, активно участвующей в операциях по поддержанию мира в странах африканского региона, который традиционно остается одним из главных очагов нестабильности. В настоящее время более 1 тыс. южноафриканских миротворцев задействованы в Миссии ООН по стабилизации в Конго.

Эксперт также отмечал заинтересованность правительства ЮАР в учреждении финансового рейтингового агентства группы. В 2017 году три ведущих западных агентства понизили суверенный кредитный рейтинг ЮАР до "мусорного статуса". "Агентство БРИКС не отменит это понижение рейтинга, но оно может предложить иную перспективу, основанную на факторах, которые адекватно отражают способность платить по долгам", - считает Принслу.

Внутриполитические сложности в странах БРИКС

По мнению руководителя сектора международных экономических организаций Центра экономических исследований Российского института стратегических исследований (РИСИ) Вячеслава Холодкова, встреча лидеров стран-участниц БРИКС будет сложной в связи с наличием внутриполитических сложностей у участников этого интеграционного объединения. "Поскольку ЮАР будет председательствовать в БРИКС в 2018 году, то и саммит пройдет в этой африканской стране. Саммит будет непростым с внутриполитической точки зрения", - сказал Холодков в беседе с ТАСС, отметив в качестве осложняющих моментов предстоящие в 2018 году президентские выборы в России и Бразилии.

По его прогнозам, ситуация в Бразилии будет самой непростой. "Ситуация там очень напряженная в связи с тем, что в политике действующего главы государства Мишела Темера очень много минусов, которые ему ставят в вину, поэтому выборы [президент] могут вызвать в стране внутриполитическое противоборство и обострение, которое может принять самые жесткие формы".

Эксперт РИСИ также отметил потерю влияния южноафриканским лидером Джейкобом Зумой. "Положение президента ЮАР Джейкоба Зумы в последнее время тоже очень неустойчивое: Африканский национальный союз (старейшая политическая организация африканского населения ЮАР и правящая партия - прим. ТАСС) поднял вопрос о его добровольной отставке в связи с рядом скандалов, в связи с чем в стране возможна смена политического руководства".

"В такой непростой внутриполитический обстановке в ЮАР, Бразилии и в определенной степени в России саммит и подготовка к нему будут в значительной степени осложнены, - считает Холодков. - Руководству стран придется уделять гораздо больше внимания решению внутренних проблем. В итоге меньше сил и времени останется для подготовки знакового саммита, в связи с чем прорывных решений я от этого саммита не ожидаю".

СПИД может стать одной из основных тем председательства ЮАР в БРИКС

По словам эксперта РИСИ, одной из важнейших и центральных тем как работы ЮАР в качестве председателя БРИКС, так и саммита лидеров этого объединения может стать выработка совместных механизмов по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции. "Одна из центральных проблем, которую могли бы обсудить на саммите БРИКС в ЮАР и для которой мы могли бы найти какие-то взаимоприемлемые решения, это распространение ВИЧ-инфекции, - сказал он. - Дело в том, что и в России, и в ЮАР в этом отношении очень тяжелая ситуация".

Холодков напомнил, что последнем докладе ООН, посвященном распространению ВИЧ-инфекции, Россия оказалась на третьем месте в мире по количеству новых ВИЧ-инфицированных. По оценкам ООН, в России наблюдается эпидемия этого заболевания. "С точки зрения негативной демографической ситуации в России, проблема ВИЧ и СПИДа еще больше усугубит отрицательные тенденции в демографии, через 20-30 лет она ударит по нам так сильно, что нынешние трудности покажутся нам цветочками, ягодки появятся, если мы уже сейчас не станем принимать срочных мер", - подчеркнул он.

"И в ЮАР, и в России это заболевание является проблемой, - продолжил российский эксперт. - Поэтому ЮАР поставит эту проблему на одно из первых мест и будет искать сотрудничества всех стран БРИКС".

По мнению Холодкова, и Россия, и ЮАР могли бы перенять позитивный опыт Китая в отношении борьбы и профилактики этого заболевания. "Очень позитивный опыт есть у Китая, где за последние десять лет резко снизилось количество новых ВИЧ-инфицированных, - сказал он. - Надо использовать опыт Китая и выработать общую программу".

"Выработать широкую программу борьбы с ВИЧ-инфекцией - одна из крупных задач, которые стоят и перед нашей страной и перед другими странами БРИКС", - сказал эксперт.