Польша сменяет Украину в качестве временного члена СБ ООН

ООН, 1 января. /ТАСС/. Украина и еще пять стран - Египет, Италия, Сенегал, Уругвай и Япония - лишились в воскресенье статуса непостоянных членов Совета Безопасности ООН. С 1 января их место в ключевой международной структуре, отвечающей за поддержание мира и безопасности, заняли Гвинея, Кот-д'Ивуар, Кувейт, Нидерланды, Перу и Польша. Последняя сменит Украину как представитель восточноевропейской группы государств.

До конца года в составе Совбеза останутся Боливия, Швеция, Эфиопия и Казахстан, который в январе будет руководить работой Совета на правах его председателя.

В течение месяца ожидаются регулярные заседания СБ ООН, в том числе посвященные положению на Ближнем Востоке. Предполагается проведение трех встреч по Сирии, на которых будут рассматриваться политическое урегулирование, гуманитарная ситуация и проблема применения в стране химического оружия. Кроме того, под председательством Казахстана состоятся дебаты высокого уровня по афганской тематике и вопросам разоружения. Согласно информации ТАСС, на одном из заседаний ожидается казахстанский президент Нурсултан Назарбаев.

2 января постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров даст пресс-конференцию, на которой представит программу работы Совбеза под председательством Астаны. В тот же день пройдет церемония установки флагов новых членов СБ ООН у входа в помещения Совета.

Шесть вето за год

Совет Безопасности является основным органом ООН, в соответствии с ее Уставом отвечающим за поддержание международного мира и безопасности. В СБ ООН входят 15 стран, из которых пять являются постоянными членами: Россия, США, Китай, Франция и Великобритания. Они наделены правом вето, позволяющим блокировать принятие резолюций.

В течение 2017 года Россия рекордные пять раз накладывала вето на несогласованные проекты резолюций, касавшихся Сирии. Еще один документ - по палестино-израильской тематике - был заблокирован 18 декабря Соединенными Штатами. Он стал ответом на решение американского президента Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля вопреки устоявшимся принципам мирного урегулирования, согласно которым статус священного города должен быть определен в ходе прямых переговоров с участием израильтян и палестинцев.

Вопреки ожиданиям многих наблюдателей, украинская делегация до конца 2017 года не вынесла на рассмотрение СБ ООН свой проект резолюции о размещении миротворцев в зоне конфликта в Донбассе. В середине декабря глава МИД Украины Павел Климкин заявил журналистам, что Киев ведет переговоры по тексту документа, а также консультируется с Варшавой, которая сменяет Киев в Совбезе.

Ротация временных членов

Помимо пяти ядерных держав, в состав Совбеза входят 10 временных членов, которые ежегодно обновляются наполовину. Их выборы проходят в Генеральной Ассамблее ООН. В этот раз ротация затронет не пять, а шесть временных членов, так как Италия и Нидерланды в ходе выборов 2016 года договорились поочередно отработать в Совбезе по одному году. Компромиссное соглашение было заключено после того, как несколько раундов голосования не позволили выявить победителя в этой паре западноевропейских государств.

Работой СБ руководит председатель, функции которого поочередно выполняют члены Совбеза, сменяя друг друга в алфавитном порядке. После Казахстана председательство в СБ ООН перейдет к Кувейту, а очередь России настанет в июне. Соединенные Штаты будут руководить работой Совета в сентябре, когда в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке будет проходить общеполитическая дискуссия Генассамблеи. Традиционно это самый насыщенный событиями период в работе всемирной организации.