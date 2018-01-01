Италия во главе ОБСЕ видит приоритет в урегулировании региональных конфликтов

РИМ, 1 января. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с 1 января 2018 года переходит к Италии. С программной речью и объявлением задач на ближайший год 11 января в штаб-квартире организации в Вене выступит министр иностранных дел республики Анджелино Альфано.

Министр уже говорил о том, что первой инициативой в рамках председательства станет международная конференция по противодействию антисемитизму. Рим неоднократно заявлял о приоритетах своего председательства, к которому руководство страны относится со всей серьезностью, считая ОБСЕ одной из важнейших площадок для взаимодействия по обеспечению безопасности в Европе.

Как ранее в интервью ТАСС сообщил Альфано, "ОБСЕ в Европе - важнейшая и привилегированная площадка для диалога и сотрудничества, которую нужно беречь и ценить". "Именно с таким настроем Италия готовится принять председательство в 2018 году", - сказал он. Среди приоритетов итальянского председательства глава МИД называл урегулирование украинского кризиса, а также так называемых замороженных конфликтов, в том числе нагорно-карабахского, по которому пока, в отличие от приднестровского, достичь прогресса не удается.

Итальянцы намерены сосредоточить больше внимания на особо острых для себя темах, таких как кризис мигрантов и беженцев, а также внести в повестку дня проблемы Средиземноморья. Итальянские власти неоднократно заявляли о том, что этот регион на юге европейского континента должен перестать восприниматься как периферия и стать сердцем Европы. В Риме убеждены, что именно там сконцентрированы угрозы европейской безопасности. Хотя Италия с уважением относится к тревогам восточных партнеров и направила своих военнослужащих в состав так называемых восточных батальонов НАТО, размещенных в Польше и прибалтийских государствах, ее представители не раз давали понять, что это отнюдь не тот рубеж, который нуждается в усиленной защите.

Перед новым председателем ОБСЕ стоит и еще одна задача - вернуть атмосферу доверия, диалога и единомыслия между странами-членами организации. Как показал последний Совет министров иностранных дел стран - участниц ОБСЕ (СМИД ОБСЕ), прошедший в начале декабря под председательством Австрии, на пространстве ОБСЕ сложился определенный кризис доверия. По завершении двухдневного заседания не удалось согласовать итоговое заявление. Совместные коммюнике были приняты лишь по ряду вопросов, тогда как по важнейшим ключевым аспектам, таким как военно-политическая безопасность в Европе, прийти к согласию не удалось.

Взгляд с российского угла

С 2014 года ОБСЕ - одна из главных площадок, где регулярно обсуждается ситуация на юго-востоке Украины. В рамках организации создан единственный механизм по контролю за соблюдением режима прекращения огня в Донбассе - Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ. Работа контактной группы в Минске также проходит под председательством спецпредставителя главы ОБСЕ Мартина Сайдика.

Важность ОБСЕ для урегулирования на юго-востоке Украины может еще вырасти в случае принятия Советом Безопасности ООН инициативы о размещении охранной миссии на Украине. Предполагается, что она будет обеспечивать безопасность сотрудников СММ ОБСЕ. Очевидно, что если такая охранная миссия будет создана, потребуется согласовать с ОБСЕ многие вопросы совместной работы. Здесь важную роль могут сыграть и председатель ОБСЕ - Италия, и Россия.

Предстоящее председательство Италии обсуждалось на недавней встрече Анджелино Альфано с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Как подчеркнул итальянский министр, "в Европе в области безопасности Россия играет важную роль". В отношении Украины Рим последовательно придерживается позиции, что решение на долгосрочную перспективу лежит в реализации минских соглашений. "Именно поэтому мы поддерживаем усилия "нормандского формата" - России и Украины, которые вместе с Францией и Германией работают как над урегулированием ситуации с безопасностью, так и над политической и экономической стабилизацией", - указал Альфано.

Рим, что неоднократно было продемонстрировано, настроен более благожелательно по отношению к Москве, чем некоторые другие столицы стран ОБСЕ, но Италия остается связана нормами блоковой солидарности НАТО и ЕС. Кроме того, любые решения должны быть одобрены всеми 57 странами-членами организации, и политического веса председательства, как показывает практика, обычно недостаточно, чтобы привлечь всех на свою сторону. Для Италии в некотором роде этот год станет проверкой того, насколько весом ее международный авторитет. В последнее время был ряд ситуаций, где римская позиция оказывалась весьма легковесной.

В любом случае, в грядущий год председательства Италии можно будет избежать принятия откровенно политизированных антироссийских решений. Как уже произошло в ЕС, когда в октябре 2016 года Италия открыто выступила против введения новых санкций в отношении РФ в связи с ее действиями в Сирии. В свою очередь Рим может рассчитывать на поддержку Москвой своих инициатив в рамках ОБСЕ. Многое, безусловно, будет зависеть от того, какие предложения сможет внести итальянское председательство и какие направления работы изберет.

Россия, как неоднократно отмечали в МИД РФ, выступает за конструктивную работу, направленную на укрепление безопасности с учетом интересов всех стран организации, снижение политизированности отдельных институтов и повышение объективности их работы. Основные задачи России в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе имеют долгосрочный характер. Москва рассматривает ОБСЕ как важный инструмент для работы по вопросам безопасности в евроатлантическом регионе. В условиях ухудшения отношений со странами Запада, замораживания многих механизмов взаимодействия с НАТО, странами Евросоюза и США, ОБСЕ остается площадкой, предоставляющей широкие возможности для контактов.

Политическая неопределенность в Италии

Как правило, внешнеполитическая линия Италии десятилетиями остается неизменной вне зависимости от того, кто стоит у власти, - представители правого или левого центра. Правительство на Апеннинах должно смениться весной после парламентских выборов, которые на данный момент остаются главной неизвестной. Один из вероятных сценариев заключается в том, что к власти придет оппозиционное "Движение "5 звезд", которое в нынешней политической терминологии называют антисистемным. Оно среди прочего подвергает сомнению эффективность существования многих международных институтов.

Ранее его представители высказывались даже за выход из НАТО и пересмотр международных соглашений. Сейчас, правда, риторика "Движения "5 звезд" во многом смягчилась, и кандидат в премьер-министры страны Луиджи Ди Майо подтвердил, что США остаются стратегическим партнером Италии с сохранением всех обязательств. Что же касается ОБСЕ, то "Движение "5 звезд" высказывалось положительно о деятельности организации. А сам Ди Майо даже предлагал пригласить наблюдателей ОБСЕ на итальянские выборы, подтвердив таким образом доверие к этой организации.