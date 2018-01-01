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Al Jazeera: король Иордании подвергся давлению США за свою позицию по Иерусалиму

Международная панорама
1 января, 2:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, января. /ТАСС

Монарх выступил в защиту статуса священного для трех монотеистических религий города и призвал Дональда Трампа пересмотреть свое решение о столице Израиля

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Король Иордании Абдалла II

Король Иордании Абдалла II

© EPA/MAXIM SHIPENKOV

ТАСС, 1 января. Члены правительства Иордании и депутаты парламента выразили в воскресенье единодушную поддержку королю Абдалле II. Как сообщила телестанция Al Jazeera они пришли на заседание Национального собрания, прикрепив к пиджакам значки с портретом монарха. Таким образом министры и депутаты проявили солидарность с королем, который, по сведениям телестанции, подвергся сильному давлению со стороны американской администрации за свою позицию по Иерусалиму.

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Абдалла II выступил в защиту статуса священного для трех монотеистических религий города и призвал президента США Дональда Трампа пересмотреть свое решение о признании Иерусалима столицей Израиля. Позицию монарха приветствовали участники массовых демонстраций, которые прошли в декабре в Аммане и других городах страны.

Воскресная акция министров и депутатов в поддержку Абдаллы II состоялась на фоне слухов о попытке государственного переворота в Иордании, которую якобы предприняли или собирались предпринять принцы Фейсал бен Хусейн, Али бен Хусейн и Талал бен Мухаммед, уволенные на днях в запас из вооруженных сил. По сведениям телеканала Al Mayadeen, выступить против короля его братьев Фейсала и Али, а также двоюродного брата Талала бен Мухаммеда (шефа спецслужбы) якобы побудил саудовский кронпринц Мухаммед бен Сальман, недовольный политикой невмешательства Абдаллы II в сирийский и йеменский конфликты.

Попытки переворота не было

Королевская канцелярия в Аммане выступила с опровержением "клеветнических измышлений по поводу причин увольнения в запас трех иорданских принцев". Как указывалось в заявлении, переданном агентством Petra, власти будут преследовать в судебном порядке "тех, кто разместил в социальных сетях лживые сведения, затрагивающие честь королевской семьи". "Эта ложь не поколеблет национального единства и прочной связи верных сынов иорданского народа с Хашимитской семьей", - отмечалось в документе. В нем также подчеркивалось, что Абдалла II как верховный главнокомандующий вооруженных сил "поблагодарил за верную службу уволенных в запас принцев Фейсала бен Хусейна, Али бен Хусейна и Талала бен Мухаммеда, которые входили в число лучших иорданских офицеров".

55-летний Абдалла II - старший из 11 детей покойного короля Хусейна ибн Талала - правит в Иордании с 1999 года. Он считается прямым потомком пророка Мухаммеда.

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