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Конгрессмен США считает, что реальный сговор между РФ и Трампом давно попал бы в СМИ

Международная панорама
1 января, 1:24 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 1, января. /ТАСС

Законодатель в очередной раз обратил внимание на то, что никаких доказательств связей предъявлено не было

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Здание Сенат Конгресса США

Здание Сенат Конгресса США

© AP Photo/Jose Luis Magana

ВАШИНГТОН, 1 января. /ТАСС/. Американский конгрессмен Рон Десантис (республиканец, от штата Флорида) убежден, что если бы между членами предвыборного штаба Дональда Трампа и российским руководством был сговор в период гонки за президентское кресло, то эти сведения уже давно попали бы в СМИ. Такое мнение он выразил в воскресенье в интервью телеканалу Fox News.

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Законодатель в очередной раз обратил внимание на то, что никаких доказательств связей предъявлено не было, а те лица, которые предоставляли прессе информацию "под источник", никогда не приходили в федеральные ведомства или Конгресс, чтобы дать показания. "Если бы были хоть какие-то доказательства сговора, они попали бы в СМИ месяцы и месяцы назад", - считает он. По словам Десантиса, некоторые из интересующих следователей, ведущих разбирательство по поводу приписываемого России вмешательства в американские выборы, лиц отказываются разглашать секретные сведения во время открытых или даже закрытых слушаний, а потом предоставляют эти же данные журналистам на условиях конфиденциальности.

Разбирательством в отношении РФ занимаются ФБР, а также спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. В середине мая минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для проведения отдельного независимого расследования.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также множество раз называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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