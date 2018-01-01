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Трамп поздравил всех, "в том числе бесчестные лживые СМИ", с Новым годом

Международная панорама
1 января, 1:48 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 1, января. /ТАСС

Американский лидер пообещал, что 2018 год будет прекрасным для США

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© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 1 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп поздравил всех американцев с наступающим Новым годом (наступит по вашингтонскому времени в 08:00 мск), в том числе пожелав всего наилучшего либеральным изданиям и телекомпаниям, которые он называет "лживыми СМИ". Поздравление американский лидер опубликовал в воскресенье в своем Twitter.

"Наша страна быстро становится все более сильной и развитой, и я хочу пожелать всем моим друзьям, сторонникам, врагам, ненавистникам и даже совершенно бесчестным лживым СМИ счастливого и здорового Нового года. 2018-й год будет прекрасным годом для Америки!" - написал хозяин Белого дома.

Трамп регулярно выступает с жесткой критикой в адрес многих ведущих СМИ, в особенности телеканала CNN. На прошлой неделе президент США разместил в Twitter публикацию своего подписчика, смонтировавшего изображение, на котором на подошве ботинка Трампа виден логотип телеканала CNN в пятне крови. Многие журналисты сочли такую выходку хозяина Белого дома недопустимой.

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