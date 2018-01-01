Трамп поздравил всех, "в том числе бесчестные лживые СМИ", с Новым годом

ВАШИНГТОН, 1 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп поздравил всех американцев с наступающим Новым годом (наступит по вашингтонскому времени в 08:00 мск), в том числе пожелав всего наилучшего либеральным изданиям и телекомпаниям, которые он называет "лживыми СМИ". Поздравление американский лидер опубликовал в воскресенье в своем Twitter.

"Наша страна быстро становится все более сильной и развитой, и я хочу пожелать всем моим друзьям, сторонникам, врагам, ненавистникам и даже совершенно бесчестным лживым СМИ счастливого и здорового Нового года. 2018-й год будет прекрасным годом для Америки!" - написал хозяин Белого дома.

As our Country rapidly grows stronger and smarter, I want to wish all of my friends, supporters, enemies, haters, and even the very dishonest Fake News Media, a Happy and Healthy New Year. 2018 will be a great year for America! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 December 2017

Трамп регулярно выступает с жесткой критикой в адрес многих ведущих СМИ, в особенности телеканала CNN. На прошлой неделе президент США разместил в Twitter публикацию своего подписчика, смонтировавшего изображение, на котором на подошве ботинка Трампа виден логотип телеканала CNN в пятне крови. Многие журналисты сочли такую выходку хозяина Белого дома недопустимой.