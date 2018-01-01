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Глава МВД Швейцарии вступил в должность президента страны

Международная панорама
1 января, 2:05 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 1, января. /ТАСС

Ален Берсе стал самым молодым лидером этого государства за более чем 100-летний период

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ЖЕНЕВА, 1 января. /ТАСС/. Глава Федерального департамента (министр) внутренних дел Швейцарии Ален Берсе вступил в понедельник в должность президента страны. Соответствующими полномочиями он наделен, согласно конституции, на весь 2018 год.

Берсе, представляющий в четырехпартийном коалиционном правительстве Швейцарии Социал-демократическую партию, был избран на президентский пост 6 декабря на совместном заседании двух палат парламента. Эти обязанности по очереди выполняют в течение календарного года члены кабинета, состоящего из семи федеральных советников [министров], одновременно продолжая руководить своими министерствами.

В Федеральном совете (правительстве) Берсе работает с 2011 года. Он уроженец кантона Фрибур, изучал политические науки и экономику, в 2005 году в Университете Невшателя получил степень доктора экономики. Женат, отец троих детей. 45-летний Берсе - самый молодой президент Швейцарии за более чем 100-летний период (с 1915 года).

Президент Швейцарской Конфедерации не является главой государства: эти функции члены правительства выполняют коллегиально. Тем не менее, именно Берсе предстоит в нынешнем году вести на высшем уровне непростые переговоры с Евросоюзом, отношения с которым у Швейцарии резко осложнились в конце 2017-го.

В Берне крайне негативно отреагировали на принятое в Брюсселе 21 декабря решение об ограничении годичным сроком признания эквивалентности швейцарского биржевого права, означающее для местных финансистов ограничение на покупку и продажу акций зарегистрированных в ЕС компаний. Евросоюз, являющийся крупнейшим торгово-экономическим партнером Швейцарии, пытается таким образом оказать давление на Конфедерацию в целях ускорения двусторонних переговоров о заключении соглашения по институциональным вопросам.

Берн расценил решение ЕС как шаг, направленный на подрыв швейцарского финансового сектора, и пригрозил ответными мерами. Как заявила 24 декабря в интервью газете "Зоннтагсблик" предшественница Берсе на посту президента Дорис Лойтхард, "было бы полезным" провести референдум по вопросу отношений с Евросоюзом, чтобы "знать, в каком направлении двигаться".

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