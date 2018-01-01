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Премьер Японии в новогоднем обращении говорил только о социальных вопросах в стране

Международная панорама
1 января, 3:37 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 1, января. /ТАСС

Синдзо Абэ пообещал продвигать вперед реформы, направленные на построение новой нации

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ТОКИО, 1 января. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в своем новогоднем обращении к жителям страны говорил только о социальных вопросах, не затронув проблемы внешней политики, включая болезненный для его страны вопрос ситуации на Корейском полуострове. Текст обращения был опубликован в понедельник канцелярией премьер-министра.

В письменном обращении Абэ пообещал улучшить ситуацию с социальным обеспечением в Японии. "Моя администрация будет агрессивно продвигать вперед реформы, направленные на построение новой нации, устремив свой взор в будущее", - отметил глава японского правительства.

Срок полномочий Синдзо Абэ истекает в сентябре 2018 года, однако большинство наблюдателей уверено, что он с легкостью будет переизбран главой правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) на еще один трехлетний срок. В октябре 2017 года в ходе предвыборной кампании перед выборами в ключевую нижнюю палату парламента страны, уверенную победу на которых одержала правящая коалиция во главе с ЛДП, Синдзо Абэ основной упор делал на обещания защитить Японию от ракетно-ядерной угрозы КНДР и расширить социальные программы в стране.

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Персоны
Абэ, Синдзо
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
Страны
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