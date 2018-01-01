Ким Чен Ын заявил о завершении создания в КНДР ядерных сил

ТАСС, 1 января. КНДР в 2017 году завершила создание своих ядерных сил. Об этом в понедельник заявил лидер страны Ким Чен Ын.

"Мы завершили создание национальных ядерных сил нашей страны", - подчеркнул Ким Чен Ын в новогоднем обращении, которое транслировало Центральное телевидение КНДР. Он также высоко оценил достижения, сделанные в прошлом году в деле развития национальной ракетной программы.

Лидер добавил, что ядерная кнопка постоянно находится на его рабочем столе.

"Ядерная кнопка лежит на моем рабочем столе", - отметил Ким Чен Ын, добавив, что благодаря наличию у Пхеньяна ядерных сил сдерживания "США не смогут начать войну" против КНДР. Он также подчеркнул, что "вся территория США окажется в зоне поражения" в случае принятия КНДР решения о нанесении потенциального ядерного удара.

Помимо этого он добавил, что КНДР вошла в финальную стадию подготовки к новому тестовому запуску межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).

"Мы вошли в финальную стадию подготовки к испытательному пуску МБР", - отметил лидер, не уточнив, однако, о каком именно испытательном пуске может идти речь. Ранее южнокорейские и японские специалисты отмечали, что КНДР может провести испытание МБР с ядерным зарядом.

Ким Чен Ын в своем обращении к нации также высоко оценил достигнутые в прошлом году успехи в деле развития национальной ракетной программы и подчеркнул, что давление на его страну со стороны "США и их приспешников достигло экстремального уровня".

Лидер призвал к началу массового производства межконтинентальных баллистических ракет.

"Мы должны начать массовое производство межконтинентальных баллистических ракет", - подчеркнул Ким Чен Ын, добавив, что такие ракеты должны быть полностью готовы к развертыванию "в условиях реальной войны".

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В 2017 году КНДР провела 20 запусков баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно осуществляют в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.