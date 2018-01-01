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СМИ: КНДР хочет больших денег за возвращение похищенных японских граждан

Международная панорама
1 января, 6:18 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 1, января. /ТАСС

Тема японцев, похищенных разведкой КНДР в 1970-е годы, является одной из самых болезненных в отношениях между двумя странами

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ТОКИО, 1 января. /ТАСС/. Власти КНДР хотят серьезной финансовой поддержки со стороны Японии в обмен на возвращение похищенных северокорейской разведкой японских граждан. Об этом в понедельник сообщила японская газета Mainichi.

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"Ким Чен Ын не предпримет никаких действий, направленных на освобождение похищенных [японцев], пока Япония отчетливо не покажет ему большой мешок с деньгами", - цитирует издание бывшего вице-консула КНДР в Великобритании Тхэ Ён Хо, который в 2016 году сбежал в Республику Корея. Тхэ Ён Хо также выразил уверенность, что соответствующие северокорейские спецслужбы "совершенно точно держат на контроле всех похищенных граждан".

Вопрос японских граждан, похищенных разведкой КНДР в 1970-е годы, является одним из самых болезненных в отношениях между двумя странами, которые не поддерживают официальных дипломатических связей. В 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения только 13 граждан Японии и позволил пятерым из них вернуться на родину. Остальные были объявлены умершими, а их родственникам направлены останки, подлинность которых подтвердить не удалось.

В мае 2014 года правительства Японии и КНДР договорились провести новое расследование похищений японских граждан - для этого была создана специальная комиссия. Однако затем сторона КНДР официально объявила о роспуске комиссии и приостановке расследования после того, как Токио ужесточил односторонние санкции против Пхеньяна в ответ на ракетные пуски и ядерные испытания.

Перебежчики из КНДР неоднократно давали понять, что многие из японских граждан, похищенных разведкой КНДР, все еще живы и находятся в руках Пхеньяна. Для правительства Японии решение этой проблемы и возвращение своих граждан на родину является одной из ключевых внешнеполитических задач, о чем, в частности, неоднократно заявлял премьер-министр Синдзо Абэ.

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Абэ, Синдзо
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