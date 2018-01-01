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С началом Нового года Болгария стала председателем Совета ЕС

Международная панорама
1 января, 10:08 UTC+3 СОФИЯ СОФИЯ 1, января. /ТАСС

Премьер-министр страны Бойко Борисов намерен в числе прочих поднять в Совете вопрос о снятии антироссийских санкций

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СОФИЯ, 1 января. /ТАСС/. Болгария в понедельник стала ротационным председателем Совета Европейского союза. Как сообщила ТАСС министр болгарского председательства в Совете ЕС Лиляна Павлова, в ближайшие шесть месяцев в Софии пройдет 300 официальных мероприятий, в том числе 30 с участием политических лидеров европейских государства, а страну посетит свыше 25 тыс. гостей.

"В рамках нашего председательства будет проведено 300 встреч в Болгарии и 1,5 тыс. встреч на высшем экспертом уровне в Страсбурге и Брюсселе. Мы ждем, что за эти шесть месяцев страну посетит около 25 тыс. гостей", - сообщила Павлова.

По словам министра, в роли председателя Совета ЕС Болгария будет выполнять роль координатора. При посредничестве Софии продолжатся переговоры о выходе Великобритании из ЕС, разработка миграционной политики, подготовка долгосрочного финансового соглашения, будут обсуждаться вопросы регионального развития стран-членов ЕС, интеграции Западных Балкан в европейское сообщество, вопросы формирование общей европейской обороны, общего цифрового рынка и др. темы.

Также Болгария намерена поставить вопрос и о снятии антироссийских санкций.

"Премьер-министр Бойко Борисов и болгарское правительство считают необходимым включения в повестку дня предстоящих дебатов вопроса о санкциях как одного из приоритетных. Этот вопрос будет обсуждаться в различных форматах, чтобы найти лучшее решение и разрешить проблему", - ранее заявляла Павлова, отвечая на вопрос ТАСС.

"В ключевой для Европейского союза момент Болгария впервые стала председателем сообщества. Верю, что мы будем успешно работать по приоритетным темам, которые мы заявили, и сохраним преемственность", - подчеркнул в новогоднем обращение глава правительства страны Бойко Борисов.

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Brexit Санкции в отношении России Проблема нелегальной миграции в Европе
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