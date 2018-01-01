Почетный караул армии Китая впервые поднял флаг КНР на площади Тяньаньмэнь

ПЕКИН, 1 января. /Корр. ТАСС Андрей Кириллов/. Жители Пекина и гости столицы КНР собралась утром 1 января на центральной столичной площади Тяньаньмэнь. Традиционная церемония подъема флага на главной площади столицы впервые проведена с первыми лучами солнца военнослужащими Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Ранее флаг поднимали офицеры Народной вооруженной полиции, исполняющей в КНР функции внутренних войск.

Армия - опора государства

Правительственное решение о том, что почетная обязанность нести караул у государственного флага, а также производить орудийные салюты в соответствующих случаях отныне перепоручается военнослужащим НОАК, было обнародовано в прошлом году. Оно было приурочено к 90-летию НОАК. При этом учитывалось, что именно бойцы и командиры НОАК были построены на Тяньаньмэнь 1 октября 1949 года, когда лидер китайской революции Мао Цзэдун провозгласил образование КНР. Председателю Мао принадлежит знаменитая фраза "Винтовка рождает власть", подразумевающая, что без вооруженной силы государство бессильно.

Важный ритуал

Почетный караул НОАК с флагом печатным шагом проследовал из ворот Тяньаньмэнь с портретом Мао Цзэдуна к флагштоку. Церемония подъема флага проходила в сопровождении военного оркестра, исполнявшего китайский гимн.

Зрелище транслировалось Центральным телевидением Китая, передавалось по каналам Международного радио Китая и ряда новостных интернет-служб.

Подъем государственного флага является важным ритуалом в Китае, он ежедневно проводится в казармах, школах и тюрьмах и считается неотъемлемым элементом патриотического воспитания населения.