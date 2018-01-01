Почетный караул армии Китая впервые поднял флаг КНР на площади Тяньаньмэнь

ПЕКИН, 1 января. /Корр. ТАСС Андрей Кириллов/. Жители Пекина и гости столицы КНР собралась утром 1 января на центральной столичной площади Тяньаньмэнь. Традиционная церемония подъема флага на главной площади столицы впервые проведена с первыми лучами солнца военнослужащими Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Ранее флаг поднимали офицеры Народной вооруженной полиции, исполняющей в КНР функции внутренних войск.
Правительственное решение о том, что почетная обязанность нести караул у государственного флага, а также производить орудийные салюты в соответствующих случаях отныне перепоручается военнослужащим НОАК, было обнародовано в прошлом году. Оно было приурочено к 90-летию НОАК. При этом учитывалось, что именно бойцы и командиры НОАК были построены на Тяньаньмэнь 1 октября 1949 года, когда лидер китайской революции Мао Цзэдун провозгласил образование КНР. Председателю Мао принадлежит знаменитая фраза "Винтовка рождает власть", подразумевающая, что без вооруженной силы государство бессильно.
Почетный караул НОАК с флагом печатным шагом проследовал из ворот Тяньаньмэнь с портретом Мао Цзэдуна к флагштоку. Церемония подъема флага проходила в сопровождении военного оркестра, исполнявшего китайский гимн.
Зрелище транслировалось Центральным телевидением Китая, передавалось по каналам Международного радио Китая и ряда новостных интернет-служб.
Подъем государственного флага является важным ритуалом в Китае, он ежедневно проводится в казармах, школах и тюрьмах и считается неотъемлемым элементом патриотического воспитания населения.