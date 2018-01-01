Лидер партии ХСС настаивает на формировании правительства в Германии к началу апреля

БЕРЛИН, 1 января. /ТАСС/. Новое правительство в Германии должно появиться не позднее начала апреля, иной расклад был бы провалом для консервативного блока и Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Об этом заявил в опубликованном в понедельник интервью агентству DPA глава баварского Христианско-социального союза (ХСС), "сестринской" партии Христианско-демократического союза Ангелы Меркель, Хорст Зеехофер.

"Пасха (отмечается в этом году у католиков 1 апреля) - самая крайняя дата. Иначе можно сказать, что мы, как профессиональные политики, не справились, если не создали за это время правительство", - сказал он.

Политик отметил, что "понимает скепсис в обществе" относительно столь длительного процесса формирования коалиции после прошедших в сентябре прошлого года выборов. "Поэтому мы договорились, что будем вести переговоры с СДПГ эффективно и в сжатые сроки", - сказал Зеехофер. "Я рад, что мы решили зондирующие переговоры завершить к 12 января, чтобы социал-демократы смогли 21 января провести свой съезд, и мы к концу месяца начали бы коалиционные переговоры, - пояснил он. - Тогда до начала апреля у нас будет достаточно времени, чтобы сформировать правительство".

В случае неудачи лидер баварских консерваторов допустил проведение досрочных выборов в Бундестаг. "Перевыборы лучше, чем правительство меньшинства", - заявил он, отвечая на вопрос о том, какие альтернативные сценарии в ХСС рассматриваются.

Ограничение миграции

Говоря об одной из ключевых для партии тем, об ограничении миграции, Зеехофер подчеркнул, что в переговорах с СДПГ консерваторы не намерены отступать от своих позиций по этому вопросу, в том числе относительно права беженцев на воссоединение семей. "У нас есть четкая договоренность с ХДС. Поэтому требование о продлении после марта 2018 года запрета на воссоединение семей мигрантов, обладающих в Германии временным убежищем, остается, - заявил он. - Если мы от этого откажемся, возможности страны по приему беженцев будут серьезно превышены".

По его прогнозам, такой шаг может привести к тому, что право перевести в ФРГ родственников получат порядка 750 тыс. человек. "Мы хотим, чтобы семьи людей, которые обладают здесь временным статусом, воссоединялись у себя на родине, а не в Германии. В этом заключается наша позиция", - отметил Зеехофер.

"Мы в ХСС заплатили очень высокую цену за миграционную политику Берлина. И у нас нет возможности расплачиваться вновь", - заключил баварский политик.