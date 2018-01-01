Исполнилось 25 лет со дня образования Чешской и Словацкой Республик

ПРАГА, 1 января. /Корр. ТАСС Игорь Шамшин/. Чешской и Словацкой Республикам в понедельник исполнилось 25 лет. Они являются правопреемницами Чехословакии, в которой народы этих стран совместно проживали в течение почти 70 лет - с 1918 по 1993 год, исключая период Второй мировой войны (1939-1945), когда на территории Чехии и Моравии гитлеровцы создали протекторат, а в Словакии - зависимое от Третьего рейха марионеточное национально-клерикальное государство.

Чешская и Словацкая Республики ведут отсчет своей новейшей истории с 1 января 1993 года. В этот день вступил в силу принятый Федеральным собранием (парламентом) Чехословакии 25 ноября 1992 года закон о прекращении существования этой страны в последний день 1992 года.

Расставание чехов и словаков вошло в учебники под названием "бархатного развода". Инициаторами создания суверенных государств были национальные элиты, а сам процесс реализовывали республиканские правительства составлявших федерацию Чехии и Словакии - ЧСФР (Чешскую и Словацкую федеративную республику).

Референдум по вопросу раздела ЧСФР, как предлагал ее тогдашний президент Вацлав Гавел, не проводился. Глава государства, выражая протест против этого, покинул свой пост летом 1992 года. Последовавшие затем полгода фактическими лидерами федерации были чешский и словацкий премьеры Вацлав Клаус и Владимир Мечьяр.

ЧСФР стала одним из трех многонациональных государств Европы, которые распались в первой половине 90-х годов ХХ века. Процессы расставания народов бывших СССР и Югославии оказались значительно более сложными.

Время подтвердило целесообразность создания национальных государств чехов и словаков. Их граждане, согласно опросам населения, не сожалеют о распаде Чехословакии, а политологи в Праге и Братиславе нередко сравнивают эту страну с перенаселенной коммунальной квартирой.

По мнению действующих чешского и словацкого президентов Милоша Земана и Андрея Киски, отношения между обеими республиками являются образцовыми и могут быть примером максимально действенного межгосударственного сотрудничества. Эффективное взаимодействие между ними развивается во всех областях - от социально-экономической сферы до обороны и реализации совместных интересов на международной арене.

Премьер Чехии посетит с первым зарубежным визитом Словакию

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, назначенный на этот пост менее месяца назад, посетит с первым зарубежным визитом Словакию. Об этом глава правительства республики сообщил в понедельник журналистам.

"Доброй традицией стало, что чешский премьер в качестве страны, которую посещает с первым зарубежным визитом, выбирает Словакию, - отметил он. - Отношения между нашими республики носят максимально [дружеский] характер".

В понедельник между Андреем Бабишем и его словацким коллегой Робертом Фицо состоялся телефонный разговор. Они обсудили реализацию совместных планов празднования 100-летия создания Чехословакии (28.10.1918) и 25-летия образования суверенных Чешской и Словацкой Республик (01.01.1993).

Роберт Фицо, в свою очередь, в Facebook охарактеризовал отношения между Чехией и Словакией как пример "прекрасного взаимодействия соседей". "Наши страны 1 января 1993 года продемонстрировали всему миру небывалый пример мирного раздела федеративной республики и образования двух самостоятельных государств", - написал на своей странице в социальной сети словацкий премьер.