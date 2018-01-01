В Иране опровергли слухи о блокировке соцсетей

ТАСС, 1 января. Министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахруми опроверг информацию о том, что власти Исламской республики временно заблокировали доступ к социальным сетям на фоне антиправительственных протестов в стране. Соответствующее заявление министр сделал в понедельник на своей странице в Twitter.

"Слухи об отключении социальных сетей не соответствуют действительности. Они направлены, по-видимому, на создание общественного недовольства и пессимизма", - заявил он.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на государственный телеканал IRIB передавало, что иранские власти ограничили доступ к социальной сети Instagram и мессенджеру Telegram.Такое решение, как сообщалось, было принято "на самом высоком уровне", чтобы "поддержать порядок" в республике.

Блокировку Telegram подтвердил его основатель Павел Дуров. Как он написал в своем Twitter, такая мера со стороны иранских властей последовала после отказа администрации мессенджера закрыть ряд Telegram-каналов, которые участники протестов использовали для обмена информацией.

По данным агентства Associated Press, в ходе продолжающихся с четверга массовых акций протеста против роста цен в иранских городах погибли 12 человек.