Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Иране опровергли слухи о блокировке соцсетей

Международная панорама
1 января, 17:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, января. /ТАСС

Министр информационно-коммуникационных технологий страны Мохаммад Джавад Азари Джахруми предположил, что целью таких слухов может быть "создание общественного недовольства и пессимизма"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 1 января. Министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахруми опроверг информацию о том, что власти Исламской республики временно заблокировали доступ к социальным сетям на фоне антиправительственных протестов в стране. Соответствующее заявление министр сделал в понедельник на своей странице в Twitter.

"Слухи об отключении социальных сетей не соответствуют действительности. Они направлены, по-видимому, на создание общественного недовольства и пессимизма", - заявил он.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на государственный телеканал IRIB передавало, что иранские власти ограничили доступ к социальной сети Instagram и мессенджеру Telegram.Такое решение, как сообщалось, было принято "на самом высоком уровне", чтобы "поддержать порядок" в республике.

Блокировку Telegram подтвердил его основатель Павел Дуров. Как он написал в своем Twitter, такая мера со стороны иранских властей последовала после отказа администрации мессенджера закрыть ряд Telegram-каналов, которые участники протестов использовали для обмена информацией.

По данным агентства Associated Press, в ходе продолжающихся с четверга массовых акций протеста против роста цен в иранских городах погибли 12 человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Акции протеста в Иране
Страны
Иран
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Националисты на годовщину рождения Бандеры устроили марши в городах Украины
2
Путин рассказал, как полвека назад с семьей смотрел новости и хоккей по телевизору
3
Собственникам земельных наделов в 2018 году необходимо провести межевание
4
Советник муфтия Дагестана подала в ЦИК документы для выдвижения в президенты РФ
5
Что изменится в жизни россиян с наступлением 1 января 2018 года
6
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
7
Главные песни композитора Владимира Шаинского
Темы дня
Новости партнеров
Реклама