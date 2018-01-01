Трамп заявил, что в Иране настало время для перемен

ВАШИНГТОН, 1 января. /ТАСС/. Время для перемен настало в Иране. Об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.

"Великий иранский народ подвергался репрессиям в течение многих лет, - отметил он в своем Twitter. - Они [иранцы] страдают от голода и от отсутствия свободы. Их лишают не только прав человека, но и богатств Ирана. Настало время для перемен".

Ранее Трамп утверждал, что массовые протесты в Иране неслучайны, учитывая, что нынешнее руководство страны тратит достояние народа "на террористическую деятельность".

Как передавал телеканал Al Jazeera, акции протеста начались в четверг во втором по численности городе страны Мешхеде. Участники манифестации вышли на улицы, протестуя против роста цен. Протесты охватили и другие населенные пункты. По данным агентства Associated Press, по меньшей мере 12 человек погибли.

Iran is failing at every level despite the terrible deal made with them by the Obama Administration. The great Iranian people have been repressed for many years. They are hungry for food & for freedom. Along with human rights, the wealth of Iran is being looted. TIME FOR CHANGE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 January 2018