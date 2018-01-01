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Трамп заявил, что в Иране настало время для перемен

Международная панорама
1 января, 16:46 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 1, января. /ТАСС

Президент США также отметил в своем Twitter, что "великий иранский народ подвергался репрессиям в течение многих лет"

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ВАШИНГТОН, 1 января. /ТАСС/. Время для перемен настало в Иране. Об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.

"Великий иранский народ подвергался репрессиям в течение многих лет, - отметил он в своем Twitter. - Они [иранцы] страдают от голода и от отсутствия свободы. Их лишают не только прав человека, но и богатств Ирана. Настало время для перемен".

Ранее Трамп утверждал, что массовые протесты в Иране неслучайны, учитывая, что нынешнее руководство страны тратит достояние народа "на террористическую деятельность".

Как передавал телеканал Al Jazeera, акции протеста начались в четверг во втором по численности городе страны Мешхеде. Участники манифестации вышли на улицы, протестуя против роста цен. Протесты охватили и другие населенные пункты. По данным агентства Associated Press, по меньшей мере 12 человек погибли.

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