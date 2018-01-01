Роухани назвал внутренние проблемы и вмешательство других стран причиной протестов в Иране

ТАСС, 1 января. Президент Ирана Хасан Роухани считает, что массовые акции протеста, продолжающиеся в Исламской республике с четверга, вызваны внутренними проблемами и вмешательством других государств в жизнь страны. Об этом в понедельник сообщило агентство Mehr.

"Враги Исламской Республики Иран злятся на славу, успех и прогресс иранской нации, они поклялись вызвать в стране проблемы, но народ и правительство Ирана ответит им", - заявил он.

Президент также отметил, что протесты нужно использовать как "возможность выяснить глубокие корни проблемы". "Не все люди, вышедшие на улицы, подчиняются иностранцам, некоторые из них протестуют из-за собственных чувств и проблем", - подчеркнул Роухани.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Али Шамхани заявил в интервью ливанскому телеканалу Al Mayadeen, что иранское правительство "не испытывает беспокойства по поводу уличных выступлений в Тегеране и ряде других городов страны". По его словам, "акции протеста вызваны недовольством, которое высказывает часть иранского народа в связи с экономической ситуацией".

"Этим пытаются воспользоваться враждебные внешние силы, которые преследуют цель помешать возрождению Ирана, нанеся удар изнутри", - отметил Шамхани. Он обвинил во вмешательстве во внутренние дела республики Соединенные Штаты, Израиль и Саудовскую Аравию. "То, что сейчас происходит в Иране, завершится через несколько дней", - подчеркнул секретарь Высшего совета национальной безопасности.

По информации Al Mayadeen, спецформирования по подавлению беспорядков заняли в понедельник центральные районы Тегерана. Усиленные патрули выставлены на площади Азади, Энгелаб и Фирдоуси. Как сообщает телеканал, к вечеру в центре города вновь появилась толпы манифестантов, которые были разогнаны стражами порядка на проспекте Энгелаб. Зачинщики беспорядков задержаны.

По меньшей мере 10 человек погибли во время уличных выступлений с минувшего четверга. Акции протеста начались в Мешхеде - втором по величине городе Ирана. В воскресенье в Тегеране полиция использовала слезоточивый газ и водяные пушки, чтобы разогнать протестующих, которые выкрикивали враждебные лозунги в адрес правительства.