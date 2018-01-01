Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Нетаньяху опроверг слова президента Ирана о причастности Израиля к беспорядкам

Международная панорама
1 января, 23:26 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 1, января. /ТАСС

Премьер-министр Израиля отметил, что "отважные иранцы выходят на улицы, они стремятся к свободе, справедливости"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

© AP Photo/Sebastian Scheiner

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 января. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опроверг в понедельник высказывания президент Ирана Хасана Роухани о причастности еврейского государства к беспорядкам в Иране. Ранее в понедельник иранский лидер заявил, что, по его мнению, массовые акции протеста, продолжающиеся в стране с четверга, вызваны, в частности, вмешательством других государств в жизнь страны.

"Сегодня я слышал заявление президента Роухани о том, что Израиль стоит за демонстрациями в Иране, это не только ложь, это смешно", - сказал глава израильского правительства, чьи высказывания распространила в понедельник его канцелярия. При этом Нетаньяху отметил, что "в отличие от Роухани, не будет оскорблять иранский народ". "Отважные иранцы выходят на улицы, они стремятся к свободе, справедливости и к основным правам, в которых им отказывали десятилетиями", - продолжил премьер.

Нетаньяху заявил, что "жестокий режим в Иране тратит десятки миллиардов долларов на распространение ненависти". "Этот режим отчаянно пытается посеять между нами [народами Израиля и Ирана] ненависть, но ему это не удастся, - пояснил премьер. - Когда режим наконец падет, а однажды это произойдет, иранцы и израильтяне вновь станут хорошими друзьями". "Я желаю успеха иранскому народу в его благородном стремлении к свободе", - добавил он.

Как передавал ранее телеканал Al Jazeera, акции протеста начались в четверг во втором по численности городе Ирана Мешхеде. Участники манифестации вышли на улицы, протестуя против роста цен. Протесты охватили и другие населенные пункты. По данным агентства Associated Press, по меньшей мере 12 человек погибли.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Акции протеста в Иране
Персоны
Роухани, Хасан Нетаньяху, Биньямин
Страны
Иран Израиль
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Националисты на годовщину рождения Бандеры устроили марши в городах Украины
2
Путин рассказал, как полвека назад с семьей смотрел новости и хоккей по телевизору
3
Собственникам земельных наделов в 2018 году необходимо провести межевание
4
Советник муфтия Дагестана подала в ЦИК документы для выдвижения в президенты РФ
5
Что изменится в жизни россиян с наступлением 1 января 2018 года
6
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
7
Главные песни композитора Владимира Шаинского
Темы дня
Новости партнеров
Реклама