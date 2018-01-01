Израильские силовики нейтрализовали напавшего на них с двумя ножами палестинца

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 января. /ТАСС/. Израильские военнослужащие нейтрализовали в понедельник напавшего на них на Западном берегу реки Иордан палестинца, который был вооружен двумя ножами. Об этом говорится в распространенном в понедельник коммюнике пресс-службы Армии обороны Израиля.

"Вооруженный двумя ножами палестинец начал бежать в сторону израильских солдат в районе перекрестка Бейт-Эйнун к северу от Хеврона (крупный город на Западном берегу - прим. ТАСС) с целью совершения теракта, солдаты нейтрализовали нападавшего, пострадавших нет", - указали военные. В армейской пресс-службе добавили, что "в ходе инцидента [солдатами] не применялось огнестрельное оружие". О состоянии нападавшего палестинца не сообщается.

Ситуация в зоне палестино-израильского противостояния вновь обострилась после того, как 6 декабря президент США Дональд Трамп распорядился начать перенос посольства США в стране из Тель-Авива в Иерусалим и признал этот город столицей еврейского государства. Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем палестино-израильского конфликта. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года и настаивают, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. В свою очередь палестинцы хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.