Fox: США пока не будут перечислять Пакистану $255 млн в качестве военной помощи

ВАШИНГТОН, 2 января. /ТАСС/. Администрация президента Дональда Трампа решила попридержать $255 млн, которые она обещала выделить Пакистану за поддержку в борьбе с терроризмом. Об этом сообщила в понедельник телекомпания Fox News, ссылаясь на официального представителя Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме.

По его словам, "в настоящее время США не планируют перечислять Пакистану $255 млн, выделение которых было одобрено в рамках иностранной военной помощи еще на 2016 финансовый год".

"Президент дал ясно понять, что США ожидают от Пакистана решительных действий в противостоянии террористам на своей территории и что действия Пакистана на данном направлении будут определять траекторию развития наших отношений, в том числе оказание в будущем содействия в обеспечении безопасности", - отметил представитель СНБ. Администрация Трампа будет внимательно оценивать "уровень сотрудничества со стороны Пакистана", добавил он.

Ранее в понедельник Трамп, недовольный тем, как Исламабад противодействует экстремистским группировкам, высказал мнение в своем Twitter, что США зря оказывали в течение многих лет финансовую помощь Пакистану.

The United States has foolishly given Pakistan more than 33 billion dollars in aid over the last 15 years, and they have given us nothing but lies & deceit, thinking of our leaders as fools. They give safe haven to the terrorists we hunt in Afghanistan, with little help. No more! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 January 2018

В июле прошлого года Пентагон объявил, что министр обороны Джеймс Мэттис решил удержать почти половину суммы компенсаций Пакистану за поддержку американских военных операций за 2016 финансовый год из-за недостаточных усилий этой страны по борьбе с террористической "Сетью Хаккани". В распространенном тогда заявлении уточнялось, что общая сумма выплат Исламабаду должна была составить $900 млн, из которых $550 млн уже были перечислены на тот момент Пакистану. Однако "в свете решения министра дополнительные фонды поддержки Пакистану доступны не будут", подчеркнул Пентагон.

Трамп, оглашая 18 декабря стратегию нацбезопасности, счел нужным посоветовать Пакистану быть сговорчивее в вопросах борьбы с терроризмом.