Израиль поразил лагерь ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 января. /ТАСС/. Израиль нанес во вторник удар по лагерю ХАМАС в секторе Газа в ответ на осуществленный в понедельник ракетный обстрел территории еврейского государства. Об этом говорится в поступившем во вторник в представительство ТАСС коммюнике пресс-службы Армии обороны Израиля.

"В ответ на запущенную по Израилю в понедельник вечером ракету самолет ВВС Израиля нанес удар по принадлежащему террористическому движению ХАМАС военному лагерю в южной части сектора Газа", - говорится в документе. "Армия обороны Израиля считает движение ХАМАС ответственным за все события, происходящие в секторе", - добавили военные.

В понедельник вечером с территории приморского палестинского анклава была запущена по меньшей мере одна ракета по территории Израиля. О пострадавших сообщений не поступало. Обстрелы еврейского государства из сектора Газа возобновились вслед за почти трехмесячным перерывом после того, как 6 декабря президент США Дональд Трамп распорядился начать перенос посольства США в стране из Тель-Авива в Иерусалим и признал этот город столицей Израиля.

За декабрь по израильской территории было выпущено около 40 ракет, одна из них упала в середине месяца на детский сад в городе Сдерот, вторая разорвалась, причинив ущерб припаркованным автомобилям на одной из улиц этого города, пять были перехвачены ВВС и ПВО еврейского государства, еще одна упала на жилой дом в прилегающих к сектору Газа районах. О жертвах в результате всех этих обстрелов сообщений не поступало. Армия обороны Израиля поразила в ответ порядка 40 военных постов и объектов ХАМАС в секторе Газа, в результате чего погибли по меньшей мере два палестинца, около 30 получили ранения.