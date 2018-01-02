МИД Пакистана: критика Трампа в адрес страны вызвана "поражением США в Афганистане"

ТАСС, 2 января. Министр иностранных дел Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф считает, что президент США Дональд Трамп разочарован "поражением Соединенных Штатов в Афганистане" и по этой причине критикует Исламабад, обвиняя его, в частности, в предоставлении убежища террористам.

"Трамп разочарован поражением США в Афганистане. Это единственная причина, по которой он бросается обвинениями в сторону Пакистана", - сказал в понедельник Асиф в интервью пакистанскому телеканалу Geo TV. Он также раскритиковал США за отправку воинского контингента в Афганистан, отметив, что урегулировать конфликт в этой республике можно только путем переговоров. "Они [США] компенсируют свой провал, расширяя свое военное присутствие, но возможно только мирное решение", - убежден министр.

В понедельник Трамп, недовольный тем, как Исламабад противодействует экстремистским группировкам, заявил, что США зря оказали в течение последних 15 лет финансовую помощь Пакистану в размере $33 млрд и такого больше не будет. Впоследствии телекомпания Fox News, ссылаясь на официального представителя Совета национальной безопасности при Белом доме, сообщила, что сейчас США не планируют перечислять Пакистану $255 млн, выделение которых было одобрено в рамках иностранной военной помощи еще на 2016 финансовый год.

"Мы уже сказали США, что не будем делать [для них] больше. Так что слова Трампа о том, что "такого больше не будет" не имеют смысла", - отметил Асиф. "Пакистан готов раскрыть все детали касательно американской помощи", - подчеркнул глава МИД, указав, что выделяемые средства включали плату за использование американскими военными пакистанской инфраструктуры.

Военную операцию в Афганистане США начали осенью 2001 года. Сейчас там находятся примерно 13 тыс. военнослужащих международной коалиции, в том числе около 8,4 тыс. американских солдат и офицеров. По оценкам Пентагона, на кампанию потрачено около $680 млрд. С начала операции 2,35 тыс. американских военнослужащих погибли, свыше 20 тыс. получили ранения.