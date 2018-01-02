В Тегеране 1 января были задержаны около 100 протестующих

ТАСС, 2 января. Полиция задержала в понедельник около 100 участников акций протеста в Тегеране. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters.

При этом за последние три дня в столичном регионе арестовано около 450 человек, передает Reuters со ссылкой на данные иранского агентства ИЛНА. "200 человек были арестованы в субботу, 150 - в воскресенье, около 100 - в понедельник", - приводят агентства слова заместителя губернатора провинции Тегеран.

Акции протеста начались 28 декабря во втором по численности городе Ирана Мешхеде; их участники вышли на улицы, протестуя против роста цен. Манифестации, нередко перераставшие в беспорядки, охватили и другие населенные пункты. По меньшей мере 12 человек погибли, в том числе двое сотрудников сил правопорядка.

В понедельник официальный представитель Корпуса стражей исламской революции заявил, что полиция и силы внутренней безопасности полностью контролируют обстановку в Тегеране и других городах Ирана, где были организованы уличные выступления.

Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Али Шамхани заявил, что "демонстрации вызваны недовольством, которое высказывает часть иранского народа в связи с экономической ситуацией".

По его словам, "этим пытаются воспользоваться враждебные внешние силы, которые преследуют цель помешать возрождению Ирана, нанеся удар изнутри". Шамхани обвинил во вмешательстве во внутренние дела республики Соединенные Штаты, Израиль и Саудовскую Аравию.