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Индия закупит у России 240 высокоточных авиабомб

Международная панорама
2 января, 12:56 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ НЬЮ-ДЕЛИ 2, января. /ТАСС

Общая сумма закупки составит около $196 млн

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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 января. /ТАСС/. Министерство обороны Индии сообщило во вторник о том, что республика закупит у России 240 высокоточных управляемых бомб. Как сообщается в пресс-релизе минобороны, эти боеприпасы приобретаются для нужд ВВС страны.

По этой информации, общая сумма закупки таких боеприпасов составит 12,5 млрд рупий (около $196 млн). Поставщиком выступает "Рособоронэкспорт".

Кроме того, сообщается, что Индия приобретет у Израиля 131 ракету "воздух - воздух" для зенитных ракетных комплексов "Барак". Такие ракеты будут использоваться на кораблях индийских ВМС.

ТАСС не располагает официальным подтверждением российской стороны.

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