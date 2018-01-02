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Ростуризм призвал туроператоров сообщать клиентам о неблагоприятной обстановке в Иране

Международная панорама
2 января, 14:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, января. /ТАСС

На улицах Тегерана, Мешхеда, Исфагана и Решта проходят массовые акции протеста

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МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Ростуризм обратился к туроператорам, занимающимся реализацией туров в Иран, с призывом предупреждать своих клиентов о неблагоприятной обстановке в стране, связанной с проходящими в ней массовыми протестами. Туристам рекомендовано принимать эту информацию во внимание, говорится во вторник в пресс-релизе ведомства.

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"МИД России предупредил о начале массовых акций протеста на улицах крупных городов Ирана, включая Тегеран, Мешхед, Исфаган и Решт, вызванных социальным недовольством населения", - отметили в ведомстве. "Ростуризм призывает туроператоров, реализующих туры в Иран, предупреждать своих клиентов о неблагоприятной обстановке, а туристов - учитывать данную информацию при планировании своих поездок", - говорится в пресс-релизе.

В конце декабря МИД России рекомендовал россиянам избегать мест массового скопления людей в Иране из-за проходящих в этой стране акций протеста.

Акции протеста начались 28 декабря во втором по численности городе Ирана Мешхеде. Их участники вышли на улицы, протестуя против роста цен. Манифестации, нередко перераставшие в беспорядки, охватили и другие населенные пункты. По меньшей мере 12 человек погибли, в том числе двое сотрудников сил правопорядка.

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