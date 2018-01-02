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Датские военные сменят французов в составе многонационального батальона НАТО в Эстонии

Международная панорама
2 января, 15:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, января. /ТАСС

Командование многонациональным батальоном альянса в Эстонии, размещенным в Тапе в апреле 2017 года, осуществляет Великобритания

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МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. /ТАСС/. Датский военный контингент численностью 200 человек до 11 января полностью вольется в состав многонационального батальона НАТО в Эстонии, сменив военнослужащих из Франции. Как сообщило во вторник датское информагентство Ритсаус бюро, первые солдаты из скандинавского королевства вместе с бронетехникой на этой неделе прибудут в военный городок Тапа, где дислоцирован батальон.

Миссия датских военных рассчитана на год, однако может быть продлена. Планируется, что через шесть месяцев первый контингент датчан будет сменен таким же по численности.

По словам командующего датским подразделением оберст-лейтенанта (подполковника) Стеэна Вегенера, основная задача датчан - "обеспечивать зримое присутствие [НАТО в регионе], тем самым проявляя солидарность с жителями Эстонии". При этом вероятность вооруженного столкновения НАТО и России в Прибалтике, по его мнению, "исчезающе мала".

Командование многонациональным батальоном альянса в Эстонии, размещенным в Тапе в апреле прошлого года, осуществляет Великобритания. В настоящий момент в составе батальона чуть больше тысячи военных: 800 британцев и около 300 французов. На военной базе в Тапе также была размещена военная техника: танки, БМП и бронированные инженерные машины.

Решение разместить многонациональные батальоны в Латвии, Литве, Эстонии и Польше было принято на саммите НАТО в Варшаве в 2017 году, заявленная цель - укрепление восточного фланга альянса.

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