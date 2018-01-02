В Эстонии разгорелся скандал из-за отсутствия национального гимна в новогоднюю ночь

РИГА, 2 января. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. Новогодняя ночь в Эстонии обернулась конфузом, который перерос в первый в наступившем году громкий политический скандал. Президент страны Керсти Кальюлайд во вторник была вынуждена извиняться за то, что государственный телеканал ETV не нашел места в своей новогодней программе для гимна страны, что произошло впервые за все время независимости Эстонии.

"Мне жаль, и я приношу извинения, что в новогодней телевизионной программе ETV не прозвучал гимн", - написала она в своем Facebook.

По словам президента, она не знала, что гимн в этом году исключат из телепрограммы. "Впрочем, мою канцелярию [об этом] проинформировали, поэтому я также чувствую себя виноватой и приношу свои извинения", - сказала она.

Ранее ответственный редактор новогодней телепрограммы ETV Кармель Килланди объяснила отсутствие гимна в сетке вещания необычным форматом президентского обращения: оно впервые транслировалось не в записи, а в прямом эфире с площади Вабадузе в Таллине. Такой способ президент выбрала ввиду отмечаемого в наступившем году столетия со дня провозглашения независимости Эстонии.

"Впервые в истории нашей страны президент выступал в прямом эфире перед толпой народа, - объясняет Килланди. - Людей было много, грохотал праздничный салют. Мы боялись, что в этом шуме гимн не будет слышен. Поэтому выбрали другую песню".

Ее поддержал советник по связям с общественностью президента Таави Линнамяэ. "Я с пониманием отношусь к ситуации, когда гимн не прозвучал в тот момент, когда кругом раздается грохот от фейерверков", - сказал он.

Однако у этой точки зрения нашлось немало критиков.

"Новый год начался для Эстонии без гимна - что бы это могло значить? - спрашивает председатель правления Эстонской общественной телерадиовещательной корпорации (ERR) Рейн Вейдеманн. - 27 лет мы начинали с гимном, сейчас его не было. Плохое предзнаменование".

А лидер Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме и вовсе назвал историю с гимном "апогеем надменности и игнорирования чувств эстонского народа" со стороны президента. "Сейчас нам уже известно, что решение об отказе от исполнения гимна было принято на основании решения вашей администрации (и вероятно, лично вашего тоже), - указал он в адресованном президенту открытом послании. - Попытки несчастных журналистов оправдаться тем, что исполнение гимна затмил бы грохот салюта, абсурдны".