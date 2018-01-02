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Франция выразила озабоченность ситуацией в Иране

Международная панорама
2 января, 16:03 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 2, января. /ТАСС

Париж выразил свою озабоченность большим числом жертв и арестов в стране

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ПАРИЖ, 2 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Франции с озабоченностью воспринимает ситуацию в Иране. Об этом во вторник заявил официальный представитель МИД.

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"Власти Франции внимательно следят за развитием ситуации в Иране. В этой связи Франция напоминает, что право на манифестации - одно из фундаментальных прав [граждан], равно как и возможность распространять информацию. Франция выражает свою озабоченность большим числом жертв и арестов в Иране", - говорится в заявлении представителя внешнеполитического ведомства.

В нем сообщается, что "все эти вопросы, как и в целом вопрос о соблюдении прав человека, будут находиться в центре того обмена мнениями с иранскими властями, который будет проводиться в ближайшие недели".

Визит завис

Однако, отвечая на вопросы журналистов, представитель МИД не смог уточнить, состоится ли намеченный на пятницу 5 января визит в Иран главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана. "На данном этапе мы не можем предоставить вам какую-либо информацию на этот счет", - заявил представитель МИД. В то же время он напомнил, что "Франция выступает за регулярный, прямой и требовательный диалог с Ираном". "И данный диалог включает в себя вопрос о правах человека [в этой стране]", - подчеркнул он.

Антиправительственные акции протеста начались в Иране 28 декабря. Участники манифестаций в разных городах выражали недовольство ростом цен. В результате столкновений с полицией погибли по меньшей мере 20 человек, в том числе сотрудники сил правопорядка. По данным иранских властей, за участие в беспорядках арестованы свыше 450 человек.

В понедельник официальный представитель Корпуса "стражей исламской революции" заявил, что полиция и силы внутренней безопасности полностью контролируют обстановку в Тегеране и других городах Ирана, где имели место уличные выступления. Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Али Шамхани обвинил во вмешательстве во внутренние дела страны Соединенные Штаты, Израиль и Саудовскую Аравию.

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